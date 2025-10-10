El fiscal rechaza el indulto para "Los seis de la Suiza"

La Fiscalía de Área de Gijón ha rechazado el indulto para los seis sindicalistas condenados por hostigar al propietario de la pastelería La Suiza, que cerró en 2017. El fiscal remarca que se opone "a la concesión del indulto por no concurrir razones de justicia, equidad y utilidad pública". En la sentencia de la Fiscalía se hace hincapié en que los hechos probados "que son intangibles no suponen el ejercicio de la libertad de expresión, sino prácticas coercitivas impidiendo el ejercicio libre de una actividad comercial con presiones continuadas de los recurrentes".

Asimismo, se pone el foco en que teniendo en cuenta "los informes del centro penitenciario y de su conducta, no hay ningún indicio del más mínimo arrepentimiento por la comisión de los hechos, sino antes al contrario".