El fiscal rechaza el indulto para "Los seis de la Suiza"
N. M. R.
La Fiscalía de Área de Gijón ha rechazado el indulto para los seis sindicalistas condenados por hostigar al propietario de la pastelería La Suiza, que cerró en 2017. El fiscal remarca que se opone "a la concesión del indulto por no concurrir razones de justicia, equidad y utilidad pública". En la sentencia de la Fiscalía se hace hincapié en que los hechos probados "que son intangibles no suponen el ejercicio de la libertad de expresión, sino prácticas coercitivas impidiendo el ejercicio libre de una actividad comercial con presiones continuadas de los recurrentes".
Asimismo, se pone el foco en que teniendo en cuenta "los informes del centro penitenciario y de su conducta, no hay ningún indicio del más mínimo arrepentimiento por la comisión de los hechos, sino antes al contrario".
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido