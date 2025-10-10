Gijón alienta la participación con el podcast "Yo cuento"
El edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, presentó ayer un vídeo podcast del Ayuntamiento de Gijón que lleva por título "Yo cuento". Este proyecto de participación ciudadana busca "poner en valor la riqueza y diversidad de los barrios y parroquias de la ciudad". El vídeo podcast, disponible en la web de Gijón, cuenta con 12 capítulos de 10 minutos cada uno y se centrará en la historia de Gijón, de Tabacalera, del asociacionismo, de Fetén, del Consejo de Mujeres, del Consejo de Infancia y de los distintos distritos.
