Gijón alienta la participación con el podcast "Yo cuento"

El edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, presentó ayer un vídeo podcast del Ayuntamiento de Gijón que lleva por título "Yo cuento". Este proyecto de participación ciudadana busca "poner en valor la riqueza y diversidad de los barrios y parroquias de la ciudad". El vídeo podcast, disponible en la web de Gijón, cuenta con 12 capítulos de 10 minutos cada uno y se centrará en la historia de Gijón, de Tabacalera, del asociacionismo, de Fetén, del Consejo de Mujeres, del Consejo de Infancia y de los distintos distritos.