Gijón defiende la Salud Mental: "Si es una prioridad que se trate como tal"

El encuentro por el Día Mundial de la Salud Mental celebrado en Gijón fue, más que un acto institucional, un abrazo colectivo. Bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”, voces expertas y testimonios comprometidos pusieron sobre la mesa un mensaje claro: la salud mental es un derecho y una responsabilidad compartida.

Daniel Pedro Rodríguez, presidente de AFESA Salud Mental Asturias, abrió el acto recordando que la salud mental “no puede esperar a la próxima emergencia para darnos cuenta de lo que necesitamos”. Rodríguez apeló a una reflexión colectiva sobre cómo “las emergencias y catástrofes afectan a nuestra salud mental”, citando ejemplos recientes como los incendios de Asturias o el desastre de la Dana en Valencia. “Reconocer nuestra vulnerabilidad no es una debilidad —dijo—, es uno de nuestros mayores rasgos de humanidad”. También recordó que “invertir en salud mental es invertir en una sociedad más fuerte, humana y solidaria”.

Desde el Ayuntamiento de Gijón, Covadonga Landín, directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, recordó que la salud mental “nos afecta a todos” y que las administraciones deben ser las primeras en impulsar recursos y redes de apoyo. “Instamos a que se aumenten los recursos públicos destinados a salud mental”, declaró Landín, subrayando la necesidad de crear una red psicosocial especializada en emergencias y de integrar la salud mental en los planes de prevención, intervención y reconstrucción ante cualquier crisis.

El tono reivindicativo también estuvo presente en las palabras de Lourdes Sampedro, presidenta de AFESA Gijón, quien recordó que, tras más de 30 años de trabajo, aún quedan “muchas mejoras pendientes”. Entre ellas, destacó la urgencia de integrar los servicios de psiquiatría y salud mental en el hospital de Cabueñes, reclamando “más profesionales, psiquiatras, psicólogos y personal especializado” para una atención digna y coordinada. “Cada día que pasa sin profesionales suficientes es un día en el que alguien espera una ayuda que no llega. Si la salud mental es realmente una prioridad, debe de ser tratada como tal”, advirtió.

Mesas de expertos

El encuentro contó también con una mesa de expertos centrada en el vínculo entre emergencias y salud mental. La psicóloga Ana Isabel Castro recordó que “las situaciones de crisis no solo ocurren tras grandes catástrofes, también forman parte del día a día”. Además, subrayó la importancia de formar a la población en primeros auxilios psicológicos.

El psicólogo Jesús Rivero, miembro del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, profundizó en esa idea: “Un profesional de emergencia puede verse expuesto en una semana a más incidentes traumáticos que un ciudadano en toda su vida. Es una exposición constante al dolor, al caos y a la pérdida”, explicó. Por ello, defendió la creación de estructuras de apoyo permanentes para estos equipos, insistiendo en que “invertir en intervención psicológica inmediata no es un gasto, es una inversión en el futuro. Cuidar a nuestros intervinientes es una responsabilidad compartida que fortalece la salud del sistema”.

Desde la otra cara de la emergencia, Ana Rodríguez, técnica de gestión y coordinación del 112 Asturias, aportó una mirada cruda y necesaria. “Somos vulnerables y arreglamos esa vulnerabilidad como buenamente podemos”, reconoció. Habló del impacto psicológico que viven quienes atienden llamadas críticas, como intentos de suicidio o grandes incendios, “sin apenas apoyo psicológico”. Rodríguez transmitió también las palabras de los bomberos que combatieron los incendios de agosto: “Te invade la frustración porque la emergencia te desborda y hay que salir del incendio para que se te ponga la cabeza en su sitio”. Una frase que resume el peso invisible de quienes trabajan para sostener la calma en medio del caos.

El cierre institucional llegó de la mano de Antonio Rodríguez, director de Salud Mental del SESPA, y de Héctor García, miembro de la Junta Directiva de AFESA Salud Mental Asturias. García recordó que mientras se habla de catástrofes y vulnerabilidad, en el mundo hay lugares donde “la vulnerabilidad es deliberada”. Rodríguez, por su parte, destacó la creación de una Dirección de Salud Mental dentro del Servicio de Salud del Principado y la próxima Ley de Salud Mental de Asturias, actualmente en fase de análisis.

Tras finalizar la jornada institucional, AFESA trasladó la celebración al parque de la Fábrica del Gas, donde tuvieron lugar actividades de sensibilización comunitaria con una mesa informativa destinada a acercar el mensaje del Día Mundial de la Salud Mental a la ciudadanía gijonesa.