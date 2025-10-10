El Grupo impulsa la nueva edición del torneo Hockey Papis, con más de 60 jugadores

El Real Grupo de Cultura Covadonga celebrará del 10 al 12 de octubre la quinta edición del torneo de Hockey Papis, una cita que se ha convertido en uno de los eventos más entrañables del calendario deportivo y social del club y que este año contará con más de sesenta jugadores. El presidente grupista, Joaquín Miranda, destacó que el torneo "combina a la perfección deporte, convivencia y amistad, y refleja el espíritu grupista que nos caracteriza". El dirigente de la entidad –que presentó ayer la competición en las instalaciones grupistas junto al responsable de la sección de hockey, Falo Rodríguez, y al miembro de la organización Manuel Sariego– agradeció el trabajo de todos los implicados, especialmente de los padres jugadores, "que se dejan la piel en la organización y son el alma del torneo". Por su parte, Falo Rodríguez subrayó el excelente ambiente que siempre rodea esta cita. "El torneo mantiene ese equilibrio entre la competitividad en el campo y el compañerismo fuera de él", afirmó sobre el campeonato, que contará con un completo programa de encuentros distribuidos a lo largo del fin de semana.

El evento, consolidado ya como tradición grupista, reunirá a jugadores, familias y aficionados en torno al hockey, "más allá de la clasificación o los marcadores", sino representando el "respeto y la pasión por el hockey".