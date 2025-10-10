Donde antes había mesas de oficina, ahora hay una cocina con isla: la increíble transformación en Gijón de unos despachos en viviendas

Donde antes había mesas y sillas de oficina, ahora hay tres viviendas de lujo, a las que no les falta detalle. Es la increíble transformación llevada a cabo en el centro de Gijón de unos despachos en pisos. Y un buen ejemplo de cómo reconvertir locales en apartamentos para solucionar el grave problema que hay en Asturias y en España con la vivienda. De hecho, cada vez son más los ayuntamientos que se suman a la solución de convertir bajos comerciales en pisos, como Oviedo y Siero.

La transformación de oficinas en viviendas / El Sol Grupo Inmobiliario

En este caso, no son bajos, sino que las nuevas viviendas están ubicadas en una primera planta con ascensor. Lo que venía siendo un entresuelo para usos comerciales. Eran unas oficinas, una asesoría y un despacho de abogados antes de que El Sol Grupo Inmobiliario, una de las empresas del sector con mayor crecimiento en la región, entrase para tirar abajo paredes.

La inmobiliaria ha compartido, a través de sus redes sociales, fotografías del antes y el después del proceso, dejando alucinados a sus seguidores con el resultado. "Precioso", "bello", "qué maravilla" han reaccionado. Se tratan de tres apartamentos con cocina abierta e isla (o península), una, dos o tres habitaciones, baños y hasta cuarto de lavandería. Las viviendas están diseñadas siguiendo las tendencias del momento y se venden con todo: sábanas, vajillas, jarrones, toallas... La equipación es completa. Para entrar a vivir mañana mismo.

La transformación de oficinas en viviendas / El Sol Grupo Inmobiliario

Una de estas viviendas, la mayor, se oferta en internet por 450.000 euros. Está ubicada en la calle Begoña, junto al Antiguo Instituto, a un paso del ayuntamiento y de la playa San Lorenzo, es de cien metros cuadrados y está dotada de tres dormitorios y dos años. "¿Buscas un hogar diferente, con estilo, ubicación y calidad? Te presentamos esta joya en pleno centro de Gijón, una vivienda totalmente reformada con un gusto exquisito y materiales de alta gama, para vivir con la comodidad del centro, rodeado de servicios, pero con la calma que ofrece esta calle residencial a un paso del Paseo de Begoña", recoge el anuncio de El Sol Grupo.