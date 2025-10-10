El Hospital Begoña de Gijón realizará las primeras cirugías de rodilla con el robot Cori en Asturias

El uso de la cirugía robótica sigue creciendo a nivel regional. La próxima semana, se realizarán en el Hospital Begoña de Gijón las primeras cirugías de rodilla con el robot Cori en Asturias.

Los encargados de llevar a cabo estas intervenciones que se desarrollarán el miércoles, día 15 de octubre, serán los integrantes del equipo de traumatólogos del doctor Antonio Maestro.

Estos profesionales han decidido incorporar el robot Cori de la compañía Smith & Nephew para sus intervenciones de reemplazo de rodilla. Solo 12 hospitales disponen de esta tecnología en todo el país.

Tal y como indican, el uso de esta cirugía robótica "permite una mayor personalización de la intervención", así como "ver en tiempo real la posición de los implantes y decidir con exactitud milimétrica su posicionamiento, con un mejor alineamiento y equilibrado de la prótesis y mayor supervivencia de los implantes al tiempo que se realiza un menor resección ósea".

Además, puntualizan que antes de la intervención, el cirujano tiene la posibilidad de visualizar "de forma virtual la anatomía del paciente y la adaptación del implante de forma más precisa y minimizando el riesgo de error".