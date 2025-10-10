Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hospital de Cabueñes celebra una jornada de innovación poniendo el foco en las patentes y la propiedad industrial

En la cita se presentó un simulador anatómico para cirugía láser de próstata

La jornada de innovación en el área V.

La jornada de innovación en el área V. / Ángel González

Nico Martínez

De la mano de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (FINBA), el Hospital Universitario de Cabueñes celebró este viernes la jornada "Innovación en el área de salud. Perspectiva desde el área sanitaria V".

La encargada de presentarla fue la gerente del área V, María Luisa Sánchez. Durante la sesión se puso el foco en las patentes y la propiedad industrial, la labor de la unidad de apoyo a la innovación y la plataforma de simulación de FINBA. Además, se realizó la presentación de un simulador anatómico para cirugía láser de próstata que ha sido desarrollado en el propio Hospital de Cabueñes.

