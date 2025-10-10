IU pide mejoras y juegos biosaludables en el centro de mayores de Contrueces de Gijón

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, señala que llevará a la próxima comisión de Urbanismo dos iniciativas relacionadas con el centro de mayores “La Amistad” de Contrueces tras reunirse esta semana con la junta directiva de la asociación del complejo. La primera será un ruego para acometer mejoras en la segunda planta del centro, donde en la actualidad la asociación desarrolla todo su programa de actividades “en condiciones precarias”. "Las dos salas polivalentes no están equipadas para las actividades que se desarrollan en ellas y necesitan mejoras en la infraestructura”, asegura el concejal.

El edil defiende "la necesidad de instalar tarima en los suelos, actualmente de baldosa, así como un sistema que mejore la acústica de la sala donde se realizan las actividades físicas". También pedirá instalar una pared de espejos en este mismo espacio y comprar una pantalla digital para el aula en la que la asociación imparte talleres de alfabetización digital. “Es un centro con mucha vida, que funciona como punto de encuentro de más 300 personas mayores del barrio, pero que necesita inversión”, defiende Suárez Llana. "El Ayuntamiento tiene que mejorar el mantenimiento de equipamientos municipales como este, que son fundamentales para combatir la soledad no deseada. Tenemos que mejorar la manera en la que desde el Ayuntamiento cuidamos a las personas mayores en los barrios”, añade.

La otra iniciativa consiste en la instalación de algunos juegos biosaludables en la zona verde del propio centro de mayores. “Es una reivindicación de la asociación, que plantea además que para su diseño que el Ayuntamiento cuente con el centro de salud del barrio”, dice el edil.