IU pide mejoras y juegos biosaludables en el centro de mayores de Contrueces de Gijón
El grupo municipal pide reformar la segunda planta del complejo, hoy "precaria"
S. F. L.
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, señala que llevará a la próxima comisión de Urbanismo dos iniciativas relacionadas con el centro de mayores “La Amistad” de Contrueces tras reunirse esta semana con la junta directiva de la asociación del complejo. La primera será un ruego para acometer mejoras en la segunda planta del centro, donde en la actualidad la asociación desarrolla todo su programa de actividades “en condiciones precarias”. "Las dos salas polivalentes no están equipadas para las actividades que se desarrollan en ellas y necesitan mejoras en la infraestructura”, asegura el concejal.
El edil defiende "la necesidad de instalar tarima en los suelos, actualmente de baldosa, así como un sistema que mejore la acústica de la sala donde se realizan las actividades físicas". También pedirá instalar una pared de espejos en este mismo espacio y comprar una pantalla digital para el aula en la que la asociación imparte talleres de alfabetización digital. “Es un centro con mucha vida, que funciona como punto de encuentro de más 300 personas mayores del barrio, pero que necesita inversión”, defiende Suárez Llana. "El Ayuntamiento tiene que mejorar el mantenimiento de equipamientos municipales como este, que son fundamentales para combatir la soledad no deseada. Tenemos que mejorar la manera en la que desde el Ayuntamiento cuidamos a las personas mayores en los barrios”, añade.
La otra iniciativa consiste en la instalación de algunos juegos biosaludables en la zona verde del propio centro de mayores. “Es una reivindicación de la asociación, que plantea además que para su diseño que el Ayuntamiento cuente con el centro de salud del barrio”, dice el edil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido