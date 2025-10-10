"Luz sobre las cosas" conquista al Antiguo Instituto
La compañía "Wwweickert & El Mandaíto" llevaron ayer al Antiguo Instituto la obra "Luz sobre las cosas (redux)", de Guillermo Weickert. Esta coreografía había sido premiada recientemente en la modalidad de creación del Premio Nacional de Danza. La cita formaba parte de la programación de la XXV Edición de Danza Xixón. En la imagen, un momento del espectáculo, ayer, en el Antiguo Instituto.
