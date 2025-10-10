Si coges el coche en Gijón mañana esto te interesa: cortes de tráfico y donde está prohibido aparcar por la media maratón
La prueba, de las más masivas, reúne a casi 2.000 participantes
La XIV Media Maratón de Gijón ‘Villa de Jovellanos’ se celebrará este sábado, 11 de octubre, entre las 17.30 y las 20.00 horas, y provocará importantes restricciones de tráfico y estacionamiento en diferentes zonas de la ciudad.
Recorrido y zonas afectadas
La salida tendrá lugar en la Avenida Albert Einstein, y la meta estará situada en el velódromo del Complejo Deportivo de Las Mestas.
El recorrido atravesará puntos clave como El Molinón, el Puente del Piles, el Muro, Cimadevilla, el Muelle, el Natahoyo, Moreda y El Bibio, entre otros.
Las zonas más afectadas serán La Guía, el Rinconín, Puente del Piles, Muro, Cimadevilla, el Muelle (Rodríguez San Pedro, Marqués de San Esteban), Plaza Máximo, el Natahoyo, Moreda, así como los aledaños de El Molinón y de El Bibio (Torcuato Fernández Miranda, Ezcurdia y carretera de Villaviciosa).
Prohibiciones de estacionamiento
Se prohibirá el estacionamiento en:
- Calle Albert Einstein (zona de salida)
- Calle Jesús Revuelta
- Calle Rosalía de Castro
- Parcialmente en la calle Pintor Orlando Pelayo
Cortes de tráfico
El sábado desde las 13.00 horas se cortará la calle Albert Einstein, entre Corín Tellado y Justo del Castillo, para el montaje de la salida.
Durante la prueba, el recorrido se irá cortando con antelación suficiente para garantizar la seguridad y no se reabrirá hasta el paso del último corredor y cuando las condiciones lo permitan.
Esto implica que no se podrá acceder a garajes ni fincas situadas en las vías afectadas durante el desarrollo de la carrera.
Recomendaciones y contacto
Desde el Ayuntamiento y la organización se recomienda no utilizar vehículos particulares en las zonas afectadas y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y los voluntarios del evento.
En caso de emergencia, se podrá contactar con la Policía Local a través del teléfono 985 18 11 00 o 092.
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido