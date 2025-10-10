Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si coges el coche en Gijón mañana esto te interesa: cortes de tráfico y donde está prohibido aparcar por la media maratón

La prueba, de las más masivas, reúne a casi 2.000 participantes

Una media maratón

Una media maratón / Marcos León / MARCOS LEON

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

La XIV Media Maratón de Gijón ‘Villa de Jovellanos’ se celebrará este sábado, 11 de octubre, entre las 17.30 y las 20.00 horas, y provocará importantes restricciones de tráfico y estacionamiento en diferentes zonas de la ciudad.

Recorrido y zonas afectadas

La salida tendrá lugar en la Avenida Albert Einstein, y la meta estará situada en el velódromo del Complejo Deportivo de Las Mestas.

El recorrido atravesará puntos clave como El Molinón, el Puente del Piles, el Muro, Cimadevilla, el Muelle, el Natahoyo, Moreda y El Bibio, entre otros.

Las zonas más afectadas serán La Guía, el Rinconín, Puente del Piles, Muro, Cimadevilla, el Muelle (Rodríguez San Pedro, Marqués de San Esteban), Plaza Máximo, el Natahoyo, Moreda, así como los aledaños de El Molinón y de El Bibio (Torcuato Fernández Miranda, Ezcurdia y carretera de Villaviciosa).

Prohibiciones de estacionamiento

Se prohibirá el estacionamiento en:

  • Calle Albert Einstein (zona de salida)
  • Calle Jesús Revuelta
  • Calle Rosalía de Castro
  • Parcialmente en la calle Pintor Orlando Pelayo

Cortes de tráfico

El sábado desde las 13.00 horas se cortará la calle Albert Einstein, entre Corín Tellado y Justo del Castillo, para el montaje de la salida.

Durante la prueba, el recorrido se irá cortando con antelación suficiente para garantizar la seguridad y no se reabrirá hasta el paso del último corredor y cuando las condiciones lo permitan.

Esto implica que no se podrá acceder a garajes ni fincas situadas en las vías afectadas durante el desarrollo de la carrera.

Recomendaciones y contacto

Desde el Ayuntamiento y la organización se recomienda no utilizar vehículos particulares en las zonas afectadas y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y los voluntarios del evento.

En caso de emergencia, se podrá contactar con la Policía Local a través del teléfono 985 18 11 00 o 092.

