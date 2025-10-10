Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Vallín abre los Encuentros de Juventud de Cabueñes

La 43.ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes darán comienzo hoy y se extenderán hasta el próximo lunes. El foro de encuentro y debate lleva esta vez por lema "Jóvenes y sociedad de la ¿(des)información?". Las actividades tendrán lugar en la antigua Escuela de Comercio y en el Antiguo Instituto. Esta tarde se llevará a cabo la inauguración en la Escuela de Comercio, a las 18.30 horas, y posteriormente tendrá lugar la conferencia "Vivimos la era de la verdad", a cargo del periodista y escritor Pedro Vallín.

