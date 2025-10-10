Pedro Vallín abre los Encuentros de Juventud de Cabueñes
La 43.ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes darán comienzo hoy y se extenderán hasta el próximo lunes. El foro de encuentro y debate lleva esta vez por lema "Jóvenes y sociedad de la ¿(des)información?". Las actividades tendrán lugar en la antigua Escuela de Comercio y en el Antiguo Instituto. Esta tarde se llevará a cabo la inauguración en la Escuela de Comercio, a las 18.30 horas, y posteriormente tendrá lugar la conferencia "Vivimos la era de la verdad", a cargo del periodista y escritor Pedro Vallín.
