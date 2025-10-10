La primera fase de "Gijón, compra y vuelve" concluye antes de lo previsto: este es el motivo

Un éxito rotundo. Así podría calificarse la primera fase del programa "Gijón, compra y vuelve", impulsado por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, junto al Ayuntamiento, para estimular los movimientos en el comercio minorista de la ciudad. La etapa inicial ha concluido este viernes, un día antes de lo previsto, debido "al extraordinario ritmo de participación y a la consecución de los objetivos de la campaña", transmiten desde la Unión de Comerciantes.

En esta fase de generación de crédito, Gijón ha registrado 483 comercios adheridos (de los que 437 han operado), 14.223 clientes adheridos (con 10.037 clientes realizando compras) y 20.507 operaciones, que han impulsado 2.124.476,99 euros en ventas y la distribución de 500.000 euros en premios. El ticket medio se situó en 103,60 euros y el premio medio por operación en 24,38 euros. La Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, señaló que el programa "se consolida como una iniciativa de éxito que fortalece el comercio de proximidad y el vínculo entre los vecinos y sus tiendas de siempre". "Tras su segundo año en funcionamiento, vemos cómo el programa gana confianza tanto entre los comerciantes como entre los clientes, lo que demuestra que este modelo funciona y contribuye de forma real al dinamismo económico de la ciudad", apostilló.

Por su lado, Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes, apuntó que "el cierre anticipado de la primera fase es la mejor señal del apoyo de la ciudad a su comercio local". En ese sentido, Clavijo celebró que "la respuesta ha sido excelente y demuestra que, cuando instituciones y sector trabajamos juntos, el impacto en los barrios y en las pymes es inmediato y positivo”.

Queda ahora la segunda fase, la del canje de los premios de fidelización, que irá del 15 de octubre al 15 de noviembre. Este se realizará con dos límites para garantizar un uso equilibrado del incentivo. Hasta el 50 % del importe de cada compra podrá abonarse con el crédito acumulado y habrá un límite de 50 euros por compra como tope máximo. "Con este calendario, 'Gijón, compra y vuelve' mantiene su propuesta de fidelización real, favoreciendo que el retorno de la campaña se quede en los barrios, dinamice la actividad de las tiendas y prolongue el efecto positivo sobre la economía local durante el otoño", aseguran desde la Unión de Comerciantes.