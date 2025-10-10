El PSOE vuelve a pedir el freno al traslado del Museo Nicanor Piñole

La portavoz del PSOE en Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, pedirá hoy a la edil de Cultura, Montserrat López Moro, que explique "si piensa seguir adelante con el descabellado plan para la obra de Piñole aun a riesgo de poner en peligro la donación y condenar a la ciudad a la pérdida de su obra". Estas cuestiones las planteará Pérez Ordieres a raíz de que los miembros de la comisión de seguimiento manifestaran que "para que la donación no corra riesgo, el museo debe permanecer abierto hasta que la colección se traslade a un edificio con condiciones adecuadas".