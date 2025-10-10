Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: "Atenta contra las víctimas del Franquismo"

Las principales asociaciones memorialistas de Asturias han expresado su “más firme rechazo” a la decisión del Ayuntamiento de no impulsar la retirada del monumento franquista del Simancas, ubicado en la fachada del Colegio de la Inmaculada. Una decisión que, se explicó en su momento por parte del Ayuntamiento, compete al Principado. En un comunicado conjunto, las entidades firmantes acusan al Consistorio de “escudarse en tecnicismos legales” y en una "supuesta falta" de competencias para evitar actuar ante un “símbolo de exaltación franquista” que, aseguran, “constituye una afrenta a la memoria histórica y a la dignidad de las víctimas del franquismo”.

El Ayuntamiento se ha limitado, según denuncian, a trasladar la responsabilidad al Gobierno del Principado de Asturias. Sin embargo, las asociaciones consideran “inaceptable que, en pleno 2025, sigan en pie en Gijón símbolos de la dictadura” mientras las instituciones “eluden su deber de aplicar las leyes de memoria histórica”. Las críticas también alcanzan al Gobierno asturiano, al que reprochan no haber respondido a la solicitud formal de retirada presentada por la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) en julio de 2024. Este “silencio administrativo”, sumado a la negativa municipal, evidencia —según las entidades— “una preocupante falta de compromiso real con la memoria histórica”.

El monumento "Héroes del Simancas" / JORGE PETEIRO

El comunicado destaca que tanto la Fiscalía General del Estado como el Defensor del Pueblo han abierto actuaciones sobre el caso. La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Histórica de Asturias analiza si el mantenimiento del monumento vulnera la Ley de Memoria Histórica, mientras que el Defensor del Pueblo ha requerido explicaciones al Ayuntamiento por su inacción durante más de un año. Las asociaciones recuerdan que la Ley del Principado de Asturias 1/2019 es clara: cuando un inmueble privado mantiene símbolos franquistas visibles desde el espacio público, la Consejería competente está obligada a iniciar de oficio el procedimiento de retirada. “No hay excusa posible: el Principado tiene el mandato legal, político y ético de eliminar de una vez por todas este símbolo fascista”, subrayan.

En contra de resignificar el monumento

Asimismo, advierten que no aceptarán una “resignificación” del monumento, al considerar que “la democracia no se construye sobre los cimientos del fascismo, sino sobre su rechazo y condena”. En este sentido, califican cualquier intento de reinterpretar el conjunto escultórico como “una burla a las víctimas y un fraude a la memoria histórica”. Por todo ello, las entidades memorialistas exigen al Gobierno del Principado que actúe “con decisión y valentía”, y que proceda a la retirada del monumento. “Memoria histórica es retirar los símbolos del fascismo, no reinterpretarlos”, concluyen.

Entre las asociaciones firmantes figuran FAMYR, La Comuna d’Asturies, Archivo Guerra y Exilio (AGE), Estaya la Memoria l’Altu Nalón, Asociación Republicana Cabo Peñas ‘Cristino García’, Asociación Monumento de La Colladiella, Asturias Laica, la Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común de Tiraña, Asociación Lázaro Cárdenas, la Sociedad Cultural Gijonesa, 13 Rosas Asturias, el Grupo Eleuterio Quintanilla, la Asociación Niños de Rusia y el Ateneo Obrero de Gijón.