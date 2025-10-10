Solidaridad vecinal y material escolar se fusionan en El Llano: así es la "Operación Mochila"
La asociación La Serena y la Sociedad San Vicente de Paúl colaboran en una iniciativa para ayudar a familias con menores en situación de vulnerabilidad
Una recogida de material escolar destinada a familiar con menores en situación de vulnerabilidad. Así es la "Operación Mochila", impulsada en Gijón por la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) y la asociación vecinal La Serena, de El Llano. Ambas entidades recogieron durante el pasado mes de septiembre más de 25 kilos de material escolar merced a la colaboración de vecinos del barrio, socios de La Serena y también de colaboradores de la SSVP.
Lo recaudado se entregará la próxima semana al colegio La Escuelona, cuya dirección se encargará de distribuir el material (estuches, mochilas, cuadernos, lápices, reglas, etc.) entre las familias con alumnado en situación de riesgo social, de los que se garantizará su privacidad. "La campaña, realizada por primera vez en Gijón, ha tenido una excelente acogida y refuerza el compromiso de ambas organizaciones con la solidaridad y la participación vecinal", ensalzan desde la organización.
La iniciativa surge de la estrecha relación entre los dos colectivos, que ya habían colaborado anteriormente con motivo del "Día de la SSVP", jornadas que se celebran anualmente la tercera semana del mes de mayo. "Con 'Operación Mochila', la SSVP y la asociación vecinal La Serena refuerzan su compromiso con la comunidad gijonesa, demostrando que la colaboración entre entidades locales y el tejido vecinal puede transformar realidades y generar un impacto positivo en el entorno más cercano", culminan los implicados.
