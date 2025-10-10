Los vecinos aprueban el plan de inversiones de Gijón para 2026: pero tienen unas cuantas peticiones más

El proyecto de inversiones del gobierno local para los próximos presupuestos, que aspira a movilizar 34,57 millones de euros para blindar proyectos de ciudad como los de Tabacalera y reimpulsar actuaciones pendientes en barrios como el Hogar de Ceares y el centro municipal de Nuevo Roces, no descontenta por ahora a las asociaciones de vecinos, que se manifiestan a la espera de recibir más detalles pero aplauden ya que existan compromisos específicos con la zona rural, que se lleva 600.000 para reponer caminos. Que el listado incluya iniciativas como crear un "área estancial" en la Cuesta del Cholo y una partida ya en firme para la Casa del Mar –el gobierno quiere solicitar el uso de dos plantas de este edificio a la Seguridad Social– deja en el horizonte un 2026 con obras bastante repartidas por distritos y con las asociaciones vecinales pendientes de descubrir en detalle los proyectos que les atañen.

El plan, eso sí, llega también con una petición, en este caso, de la mano de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana: elevar el presupuesto de distritos hasta los tres millones. "Queremos que los distritos tengan sentido y que podamos conocer las propuestas y aportar estas ideas y otras nuevas", razona Manuel Cañete, presidente de la citada federación, que explica que con medio millón por distrito se podría evitar que "con una sola obra debido al incremento significativo de los costes de una reforma cualquiera" ya se supere el límite actual, que son dos millones.

Obras en Nuevo Roces

Más allá de esa sugerencia, ha sentado bien que figure una partida para reformar la calle de Marqués de San Esteban (300.000 euros), un proyecto adelantado por LA NUEVA ESPAÑA y que implicará renovar el pavimento de la acera actual, que se ha visto que por el material elegido en su día se está deteriorando más rápido de lo deseable, sobre todo porque el suelo, que parece muy poroso, se está ennegreciendo en un vial que, al estar soportalado, depende solo de los medios de limpieza mecánica. Sí entiende Cañete, sin embargo, que este condicionante de material tenía que haberse tenido en cuenta ambas. "Las malas gestiones generan doble gasto", dice el presidente de la FAV.

Recinto en obras de la nueva escuelina de El Llano. | ÁNGEL GONZÁLEZ

En Nuevo Roces, se felicitan también por ver en el listado de inversiones una partida de 400.000 euros para la anunciada adecuación de la antigua sede de la Fundación Metal para que una de sus plantas acoja un centro de proximidad, que funcionará como un centro municipal propio para el barrio, tal y como adelantó también este periódico hace semanas. "Lo valoramos positivamente", señala Graciela Buzón, presidenta vecinal, que sin embargo se pregunta qué pasará con el aparcamiento pendiente para el barrio. "Aquí hay muchos problemas de aparcamiento y en este barrio somos una isla", insiste la líder vecinal, que dice interpretar desde hace tiempo las previsiones de inversión "con cautela y escepticismo". "No es la primera vez que pintan un dinero que luego jamás aparece", dice. "Pero ojalá sea verdad", añade.

Inversiones en parroquias

Desde la zona rural, Miguel Llanos presidente de la federación "Les Caseríes", explica por su parte que los 600.000 euros incluidos en este proyecto de inversiones para la reposición de caminos seguramente corresponda al compromiso trasladado por el edil Gilberto Villoria, que ha pedido a los vecinos un listado de aquellos viales que consideren deteriorados.

Volviendo a las inversiones por barrios, en la asociación vecinal "Severo Ochoa" de Pumarín se llevaron una sorpresa ayer al leer el periódico. No sabían nada de la adecuación de la plazoleta frente a su sede vecinal, que cuenta con una partida de 50.000 euros. Roberto Devesa, presidente de la asociación, no tiene constancia de haber solicitado esa obra, pero tampoco la critica. Sí aprovecha para sugerir "inversión en reparación de aceras" en su barrio –un tipo de actuaciones que podrían canalizarse a través del contrato de conversación viaria y no tienen por qué aparecer en este capítulo presupuestario concreto– y tratará de forzar esa mejora a través de los procesos participativos de distritos.

En la zona Oeste, Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada, usa la misma expresión que Buzón –"valoramos positivamente"– para referirse a la partida de 1,4 millones para las obras de la cubierta del complejo deportivo de La Calzada. "Esperamos que ahora sí vaya adelante; aún no lo acabamos de creer del todo. Son muchos años esperando por esto: desde 2016", cuenta. La otra gran actuación incluida en este capítulo de inversiones que afecta a la zona, por lo demás, es la citada adecuación de dos plantas de la Casa del Mar. Arias señala: "Es un edificio con muchas posibilidades y está bien que se acondicione para darle uso. Hay necesidades de espacios en el barrio, y esto puede ser una solución".

Cañete, por último, y además de lamentar la caída en un primer intento de captar fondos europeos para Cimavilla –aunque el barrio está muy presente en el proyecto de inversiones, con la adecuación de un centro para mayores y crear espacios estanciales en la Cuesta del Cholo–, cierra el balance con una última petición para el entorno del Solarón en su tramo no urbanizado. "Su aspecto es lamentable", dice Cañete, que considera que la adecuación de estos terrenos liberados del plan de vías deberían integrarse en la primera fase de obras del plan, que afecta sobre todo al derribo del viaducto de Carlos Marx, y que figura también en presupuestos (1,4 millones) porque al Ayuntamiento le compete costear parcialmente la actuación, abanderada por Gijón al Norte.