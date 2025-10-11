Los 40 le sientan bien a Radio Kras: "Tenemos el corazón emocionado"

Todo nació en 1985, cuando comenzó a sonar a través de las ondas radiofónicas un medio "diferente" y "necesario" para dar voz a los "colectivos importantes del momento" que no contaban con donde pronunciarse. Cuarenta años después, que se dice pronto, aquella emisora sopla las velas de la mediana edad por todo lo alto; los cuarenta no les pueden. Se trata de Radio Kras, que ayer celebró por todo lo alto su aniversario con el "FestiKras", un evento que hizo "sold out" de sus localidades y que ofreció lo que todos los asistentes esperaban: recuerdos, reivindicaciones, un espacio de diversidad y, sobre todo, mucha y buena música regional con nombres muy conocidos en su cartel, como Rodrigo Cuevas o "Dixebra".

La banda «In campo aperto», en plena actuación. | JUAN PLAZA

Mientras la gente entraba y se acomodaba en la moqueta que cubre la Sala Acapulco, uno de los coordinadores de Radio Kras, Jairo Granda, recibía a los asistentes con una sonrisa. "Es el evento más gordo de todo lo que celebramos en este mes de octubre, que fue cuando nació la radio", explicaba Granda sobre el festival, donde la organización de la emisora ha querido "condensar las actuaciones de artistas de muy diversa índole" y que el micrófono "quedase a disposición de todos aquellos colectivos cercanos a la radio" que han sido parte activa de estas cuatro décadas.

Público ayer en la sala Acapulco. | JUAN PLAZA

La noche la abrió otra de las coordinadoras del medio, Sofía Moreno, que recorrió la historia del colectivo. En su intervención incidió incluso en la época en la que se quedaron sin antena; aunque, mal que por bien no venga, aquello dio como fruto el nacimiento de su publicación "Krasnia, revista para tiempos de crisis", que se repartió gratuitamente en los bares y alcanzó los treinta números. "Tenemos el corazón emocionado", agradeció Moreno, por el aniversario y por la asistencia.

Tras la introducción, llegó la fiesta per sé. Los encargados de abrir la noche fueron el combinado "In campo aperto", con su jazz con guitarra, batería, saxo y teclado. La celebración contó con hasta diez artistas –sumando a Campeador, Antón Menchaca, "Herr Manos", "Souldfiends" "Mostru l’Horru", "Lea Poldo es Leo Parda" y Rafa Kas– y se prolongó hasta entrada la madrugada con la dj "La Güeriata".