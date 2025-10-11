Alberto Cuervo, docente y consultor: "No sé adónde vamos, pero nace un nuevo mundo digital y hay que sobrevivir"

Alberto Cuervo (Gijón, 1979) es un consultor de marketing digital que un buen día decidió condensar todo su conocimiento en una publicación. Al darse cuenta de que podía ser "un manual más", decidió darle una vuelta de tuerca y, siendo de la generación criada en los 80, decidió ejemplificar los conceptos de la disciplina con icónicas películas de esa década. Así nació "Donde vamos no necesitamos carreteras". "No sé adónde vamos, pero nace un nuevo mundo y tendremos que sobrevivir en él", concluye.

¿Qué fue primero, el marketing o las pelis de los 80?

Estoy en el punto medio entre el marketing, el diseño, la docencia; pero influyó mucho esta última. A los alumnos les molaban mucho mis ejemplos en clase y me di cuenta de que estaba acumulando mucha información y que solo la compartía con ellos. Unifiqué todo, pero me di cuenta de que era un manual más y como hay que diferenciarse nací en los 80, la generación a caballo entre lo analógico y lo digital, así que lo quise enfocar desde ahí. Uso esas películas de cuando éramos pequeños como ejemplo, como hilo conductor, para explicar conceptos de marketing. No es un libro para sacarse una carrera, sino un manual de supervivencia para refrescar conceptos y como libro de apoyo.

¿Algún ejemplo?

Claro, Rocky no gana a Drago por tener mejores máquinas o entrenadores, sino más corazón y empatía incluso con el público ruso (conexión con la audiencia); o la viralidad en redes sociales, que la ejemplifico con los "Gremlins".

El nombre tampoco va al azar.

La cita correcta de "Regreso al Futuro" es "A donde vamos no necesitamos carretas", pero ese "A" me sobraba e hice prevalecer el marketing sobre la RAE. Y a donde vamos no las necesitamos: videollamadas, las IAs, realidad virtual y aumentada. Al final cogeremos las carreteras más por placer que poner necesidad. Mis clientes son casi todos de fuera y siempre estoy conectándome con ellos; solo uso las carreteras para ir a las clases presenciales.

No necesitamos carreteras, pero ¿adónde vamos?

Esa es la pregunta, nadie lo sabe. Hablo de ello en el último capítulo, donde explico que las cookies están destinadas a desaparecer, eso que aceptamos para poder navegar. Tendrá que haber un voto de confianza entre empresas y usuarios. Se va a formar un mundo nuevo y tendremos que sobrevivir a él. La ética y la moral se está aplicando en las IAs.

¿La IA es una aliada o una sustituta?

Yo cuento mucho cómo aplicarla para autónomos y pymes. Lo explico con Skynet de "Terminator", que es una IA con conciencia que trata de destruir a la raza humana, que es un virus. El tema es que no podemos perder el control. Aparecerán herramientas nuevas, ChatGPT acaba de presentar una herramienta nueva de automatizaciones y hay empresas que tiemblan. Pero todo se mide por necesidades y hay que adaptarse a los nuevos cambios. La IA da miedo porque puede quitar puestos de trabajo, pero aparecerán otros nuevos,. Nunca puede hacer desaparecer la marca humana. Siempre deberíamos estar detrás, o deberíamos.

¿El marketing se está volviendo más frío?

No, creo que ahora es más humano. Antes perdíamos mucho tiempo analizando datos, ahora se los das a la IA, los analiza e incluso descubre patrones. Ahí entramos nosotros para aplicar la creatividad y no perdemos tiempo en sumar datos y ventas. La IA le viene genial al marketing.

¿Qué sigue siendo lo esencial para conectar?

Ponerle corazón. Es como un deporte, si le pones ganas aunque vayas a perder, se nota. Al final, para destacar, es lo que nos diferencia; todos tenemos uno, aunque sea ligeramente diferente, y hay que descubrirlo. Es difícil y hay trabajo, aunque otros dan con la tecla sin querer, sin ensayo-error, sin saber nada de esto con un poco de suerte.

¿Por qué ahora el libro?

Necesitaba hacerlo. Funcionará o no, pero lo necesitaba. Me doy por satisfecho, porque he volcado toda la base de lo que sé para que cualquiera pueda aplicar en su día a día técnicas de marketing en su web o redes.

¿Qué reacción le gustaría despertar al lector?

Pues la de que les ha molado y que se queden con algo. Y la sensación de que el marketing no es aburrido ni insufriblemente difícil. La idea es que la gente que no tiene tiempo, llegue a casa y el rollo de las pelis le dé el tono de diversión a algo que intentas aprender, que cueste menos. Al final todos luchamos cada día, llegamos agotados a casa.