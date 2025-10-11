Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropella a un joven en patinete en Gijón, se da a la fuga y luego se entrega: tenía el carnet de conducir retirado

Los hechos ocurrieron este viernes por la noche en la avenida de Gaspar García Laviana

La víctima fue trasladada, herida de cierta gravedad, al Hospital de Jove

Un vehículo de la Policía Local de Gijón.

Un vehículo de la Policía Local de Gijón. / Fernando Rodríguez

Sergio García

Atropelló, a bordo de su coche, a un joven que circulaba en patinete. Se dio a la fuga, se arrepintió y se entregó a la policía. Ocurrió este viernes, por la noche. El incidente tuvo lugar en la avenida de Gaspar García Laviana, cuando el conductor del vehículo realizó, según fuentes municipales, un giro prohibido. Arrolló a un joven de 23 años que iba en su patinete y huyó.

La víctima, herida de cierta gravedad debido al impacto, fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital de Jove. También acudió al lugar de los hechos la Policía Local. El conductor del turismo decidió entregarse a las autoridades, que repararon en que el causante del atropello tenía el carnet de conducir retirado por la pérdida de puntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
  2. Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
  3. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  4. Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
  5. El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
  6. Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido
  7. Novedades en el caso del carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que se 'ocultaron datos' y hay dos personas bajo investigación
  8. La Feria de Stocks regresa a Gijón con más expositores que nunca: 'Es un gran escaparate para los comercios locales

¿Tienes 55 años, o más, y te apetece estudiar? Así puedes hacerlo en la UNED, en Gijón

¿Tienes 55 años, o más, y te apetece estudiar? Así puedes hacerlo en la UNED, en Gijón

Atropella a un joven en patinete en Gijón, se da a la fuga y luego se entrega: tenía el carnet de conducir retirado

Atropella a un joven en patinete en Gijón, se da a la fuga y luego se entrega: tenía el carnet de conducir retirado

Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo

Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo

El congreso sobre acondroplasia de Alpe, en Gijón, anima a "seguir rompiendo barreras": "El cambio se logra con valentía"

El congreso sobre acondroplasia de Alpe, en Gijón, anima a "seguir rompiendo barreras": "El cambio se logra con valentía"

En imágenes: así fue el acto inaugural del congreso de acondroplasia de Alpe en Gijón

En imágenes: así fue el acto inaugural del congreso de acondroplasia de Alpe en Gijón

La famosa presentadora a la que "le ha explotado el corazón de alegría" con sus perros en la playa de San Lorenzo, en Gijón

La famosa presentadora a la que "le ha explotado el corazón de alegría" con sus perros en la playa de San Lorenzo, en Gijón

Gijón relanza su plan para captar ayudas europeas para Cimavilla pese al "oscurantismo" de su exclusión

Gijón relanza su plan para captar ayudas europeas para Cimavilla pese al "oscurantismo" de su exclusión

Los Encuentros de Cabueñes, en Gijón, contra la desinformación: "Es un arma poderosa"

Los Encuentros de Cabueñes, en Gijón, contra la desinformación: "Es un arma poderosa"
Tracking Pixel Contents