Atropella a un joven en patinete en Gijón, se da a la fuga y luego se entrega: tenía el carnet de conducir retirado

Atropelló, a bordo de su coche, a un joven que circulaba en patinete. Se dio a la fuga, se arrepintió y se entregó a la policía. Ocurrió este viernes, por la noche. El incidente tuvo lugar en la avenida de Gaspar García Laviana, cuando el conductor del vehículo realizó, según fuentes municipales, un giro prohibido. Arrolló a un joven de 23 años que iba en su patinete y huyó.

La víctima, herida de cierta gravedad debido al impacto, fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital de Jove. También acudió al lugar de los hechos la Policía Local. El conductor del turismo decidió entregarse a las autoridades, que repararon en que el causante del atropello tenía el carnet de conducir retirado por la pérdida de puntos.