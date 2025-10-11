Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"UNO" para todos y sin barreras: así ha sido en Gijón el torneo del popular juego de cartas para personas sordas

"Es un día para disfrutar", reivindican los participantes en la jornada, celebrada en la Universidad Laboral y que contó con jugadores de Inglaterra, Francia, Italia o Rumanía

El torneo del juego "UNO" para personas sordas en Gijón, en imágenes

El torneo del juego "UNO" para personas sordas en Gijón, en imágenes

El torneo del juego "UNO" para personas sordas en Gijón, en imágenes / Marcos León

Sergio García

Una maratón del popular juego de cartas "UNO" acogió este sábado la Universidad Laboral de Gijón. Una maratón, eso sí, competitiva, un torneo. Y disputado por personas sordas que demostraron que no existen barreras para compartir una afición común. "Es un día para disfrutar", reivindicó María Velázquez, una de las participantes en la jornada, que contó con jugadores de Inglaterra, Rumanía, Italia o Francia y en la que, obviamente, el lenguaje de signos tenía un papel esencial.

La organización "Inst UNO", que se mueve sobre todo en redes sociales, está detrás de la iniciativa, con la que asimismo colaboró la Asociación de Personas Sordas de Gijón. De las partidas online, por ejemplo en los directos de TikTok (que todavía se hacen), se pasó a los torneos presenciales. Ya hubo en Valencia, Barcelona o Madrid. Este año tocó Gijón. Y en un enclave icónico como la Laboral. Verónica Blanco, integrante de "Inst UNO" y gijonesa, quería traer el campeonato a su tierra natal.

Unos 65 jugadores tomaron parte este sábado del certamen, en la que la actividad fue frenética en las distintas mesas en las que se desarrolló el torneo. Los vencedores se llevarán premios simbólicos y, sobre todo, la experiencia de haber compartido un día en el que las cartas del "UNO" fueron las de la inclusión.

