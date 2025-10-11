El congreso sobre acondroplasia de Alpe, en Gijón, anima a "seguir rompiendo barreras": "El cambio se logra con valentía"

El recinto ferial Luis Adaro acogió esta mañana el acto inaugural de un congreso en el que “se piensa en común, se comparten conocimientos, se rompen barreras y donde la diferencia es una oportunidad para aprender y avanzar”, tal y como destacó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. La cita, que contó con actuaciones musicales emotivas, sirvió para dar el pistoletazo de salida a una jornada repleta de talleres y encuentros dentro del VIII Congreso internacional en torno a la acondroplasia que ha impulsado la Fundación Alpe bajo el lema “Abrazando futuro”.

En imágenes: así fue el acto inaugural del congreso de acondroplasia de Alpe en Gijón / Marcos León

Con la “satisfacción” de recibir en la ciudad a cerca de mil invitados procedentes de 35 países, Moriyón ensalzó la labor desarrollada por la Fundación Alpe en sus 25 años de actividad. “Sois un ejemplo de compromiso y valentía para muchas familias”, remarcó la Regidora, antes de hacer hincapié en que el trabajo de Carmen Alonso, la fundadora de la entidad, “ha traspasado fronteras y transformado familias”.

Junto a Moriyón, en la inauguración estuvieron el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado de Asturias, Enrique Rodríguez Nuño; el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño; la directora de la Fundación Alpe, Susana Noval, y el secretario de la entidad, Ángel del Río.

Reconocimiento a la labor de Alpe y de Carmen Alonso

“Alpe nació para que nadie caminara solo y ahora celebramos seguir caminando unidos. Es un lugar donde encontrar respuestas, apoyo y esperanza”, apuntó Noval, que se dirigió a los presentes para agradecerles por “demostrar que el verdadero cambio se logra con valentía y con cada pequeño paso que damos”.

Rodríguez Nuño afirmó que desde la política se debe “responder a lo que se nos plantea para que las condiciones de vida sean mejor”. “Necesitamos que las personas con acondroplasia u otras displasias esqueléticas con enanismo nos hagáis llegar vuestras reivindicaciones e inquietudes. Queremos que la plena inclusión sea una realidad”, aseguró el representante del gobierno regional, que felicitó a Alpe por “crear comunidad a través de estos encuentros intergeneracionales”. Además, Rodríguez Nuño incidió en que desde el Principado se están impulsando actuaciones transversales para las personas con discapacidad, como la estrategia de cuidados de larga duración, las oficinas de vida autónoma o la oficina virtual de accesibilidad universal, que se encuentra en desarrollo. Por su parte, Baragaño pidió que en el futuro “la igualdad sea tan real que no haga falta hablar de ello”.

Para poner el broche a la inauguración, los asistentes disfrutaron de las actuaciones musicales de Mael Costalago y la Banda de Gaitas Villa de Xixón, que tocaron el siempre emotivo “Asturias, patria querida”.