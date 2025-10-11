El congreso de acondroplasia empieza con talleres y centenares de asistentes: "Aprendemos de las últimas tecnologías o los estudios clínicos que se están desarrollando"

Cientos de personas de numerosos países se dieron ayer cita en el recinto ferial Luis Adaro con motivo de la primera jornada del VIII Congreso internacional en torno a la acondroplasia que ha impulsado la Fundación Alpe bajo el lema "Abrazando futuro". Los talleres para los pacientes y sus familias se sucedieron a lo largo de la tarde, con espacio para tratar la importancia del deporte, la fisioterapia, la logopedia o la educación postural en el día a día, entre otros aspectos. "Es una oportunidad para conectar entre nosotros y saber de los avances que existen en otros países", expresó la colombiana Wendy Gaviria, representante de la corporación Pequeñas Personas Latinas.

El pistoletazo de salida del congreso sirvió para que muchas personas con acondroplasia u otras displasias esqueléticas con enanismo se reencontraran en un evento "muy especial". "Aprendemos de las últimas tecnologías o los estudios clínicos que se están desarrollando", afirmó Gaviria, quien disfruta de su segunda experiencia de este tipo en Gijón.

Carmen Barreal, durante el taller sobre fisioterapia respiratoria. / JUAN PLAZA

Uno de los talleres que contó con gran afluencia fue el que impartió Carmen Barreal Vega sobre fisioterapia respiratoria para niños de 0 a 6 años. "Estos niños nacen con poco tono muscular y hay que intentar que lo vayan ganando para que puedan subir escaleras, no se fatiguen tanto con las actividades diarias y puedan correr, por ejemplo", destacó Barreal, quien les recomendó a los familiares de los niños con acondroplasia que estaban presentes que realicen lavados nasales frecuentes para que "la mucosidad no se vaya al oído", concretó la especialista.

En primera fila se encontraban Ernestina Rosenfeld y Diego Giz con su hija Carlota y su abuela, la argentina Marcela Bochicchio. Esta familia llegó desde Galicia para "recibir información de los especialistas". "Esta es una condición rara y la desinformación que se sufre al principio es muy grande. Entonces, el acompañamiento que ofrece la fundación para las familias es importante", aseveró Bochicchio. Por su parte, Belén Ojeda ofreció el taller sobre logopedia en la etapa educativa entre 6 y 12 años. Reivindicó que este congreso es "un chute de energía y una red de soporte para compartir emociones, vivencias y necesidades". "De aquí se van completamente renovados", celebró. Para hoy está previsto el acto inaugural oficial.