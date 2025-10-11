Los Encuentros de Cabueñes, contra la desinformación: "Es un arma poderosa"
"No hay un mayor número de bulos, sino que ahora son desmantelados en pocas horas", defiende el periodista colungués Pedro Vallín en la conferencia inaugural
La 43.ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes arrancó ayer con un acto en el que se insistió en la importancia de luchar contra la desinformación. Además, el periodista y escritor colungués Pedro Vallín protagonizó la conferencia "Vivimos la era de la verdad", en la que defendió que en la actualidad no hay un mayor número de mentiras o bulos, sino que "ahora sí que son desmanteladas en pocas horas o días". "El aumento de la transparencia ha hecho que sea mucho más fácil desnudar donde hay propaganda, bulos o relatos interesados", reivindicó Vallín.
Antes de la ponencia inaugural de los encuentros, intervinieron el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios; el director general de Juventud del Principado, Francisco de Asís Fernández; la presidenta del Conseyu de la Mocedá en Asturias, Claudia Lera, y su homóloga en Gijón, Yurena Sabio.
Teniendo en cuenta que esta edición el lema es "Jóvenes y sociedad de la ¿(des)información?", González-Palacios subrayó que "contar con una juventud formada e informada, que recibe la información de una manera crítica y sabe utilizar las herramientas tecnológicas a su alcance, es vital para la salud democrática de nuestra sociedad". Fernández, por su parte, celebró que esta cita es "una factoría en la que se crean instrumentos de manera colectiva para ir hacia cotas más altas de libertad e igualdad". Las líderes local y regional del Conseyu de la Mocedá señalaron que la "falta de verificación en noticias virales hace que no sea sencillo estar correctamente informados". En cuanto al uso de las redes sociales, Sabio resaltó que "no hay que criminalizarlo, pero hay que tener en cuenta que la desinformación es un arma poderosa cuando se está ante una sociedad muy poco crítica".
En su conferencia, Vallín ignoró por completo estos temores y defendió que, bien al contrario, "gracias a los servicios de ‘fact-checking’, ahora cualquiera puede comprobar rápidamente cualquier cosa". "Las mentiras o medias verdades no duran un día entero prácticamente", añadió, muy seguro, el periodista de Colunga. Es más, a su juicio "el periodismo jamás ha sido mejor que el que hay ahora en general". E incluso "la calidad de la media de los periodistas ha subido una barbaridad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido