Los Encuentros de Cabueñes, contra la desinformación: "Es un arma poderosa"

La 43.ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes arrancó ayer con un acto en el que se insistió en la importancia de luchar contra la desinformación. Además, el periodista y escritor colungués Pedro Vallín protagonizó la conferencia "Vivimos la era de la verdad", en la que defendió que en la actualidad no hay un mayor número de mentiras o bulos, sino que "ahora sí que son desmanteladas en pocas horas o días". "El aumento de la transparencia ha hecho que sea mucho más fácil desnudar donde hay propaganda, bulos o relatos interesados", reivindicó Vallín.

Antes de la ponencia inaugural de los encuentros, intervinieron el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios; el director general de Juventud del Principado, Francisco de Asís Fernández; la presidenta del Conseyu de la Mocedá en Asturias, Claudia Lera, y su homóloga en Gijón, Yurena Sabio.

Asistentes a la inauguración de los encuentros.

Teniendo en cuenta que esta edición el lema es "Jóvenes y sociedad de la ¿(des)información?", González-Palacios subrayó que "contar con una juventud formada e informada, que recibe la información de una manera crítica y sabe utilizar las herramientas tecnológicas a su alcance, es vital para la salud democrática de nuestra sociedad". Fernández, por su parte, celebró que esta cita es "una factoría en la que se crean instrumentos de manera colectiva para ir hacia cotas más altas de libertad e igualdad". Las líderes local y regional del Conseyu de la Mocedá señalaron que la "falta de verificación en noticias virales hace que no sea sencillo estar correctamente informados". En cuanto al uso de las redes sociales, Sabio resaltó que "no hay que criminalizarlo, pero hay que tener en cuenta que la desinformación es un arma poderosa cuando se está ante una sociedad muy poco crítica".

En su conferencia, Vallín ignoró por completo estos temores y defendió que, bien al contrario, "gracias a los servicios de ‘fact-checking’, ahora cualquiera puede comprobar rápidamente cualquier cosa". "Las mentiras o medias verdades no duran un día entero prácticamente", añadió, muy seguro, el periodista de Colunga. Es más, a su juicio "el periodismo jamás ha sido mejor que el que hay ahora en general". E incluso "la calidad de la media de los periodistas ha subido una barbaridad".