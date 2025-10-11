Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La famosa presentadora a la que "le ha explotado el corazón de alegría" con sus perros en la playa de San Lorenzo, en Gijón

Su publicación en redes sociales acumula decenas de respuestas

La playa de San Lorenzo

La playa de San Lorenzo / Ãngel GonzÃ¡lez

P. G. D.

Gijón

La playa de San Lorenzo en Gijón es uno de los lugares más queridos por los gijoneses. Y cuando la gente viene de fuera y puede disfrutar de la belleza de la bahía gijonesa, lo normal es quedar alucinado. El combo se torna en brutal cuando eres de Gijón y, encima, por tu trabajo, te reencuentras con la playa de tu vida. Si a la ecuación le añades a tus perros trotando por la arena, el momento será de lo más bello.

Eso es precisamente lo que le ha sucedido a la presentadora gijonesa, Lara Álvarez. La popular comunicadora ha compartido en sus redes sociales unos vídeos de sus perros disfrutando de la playa de San Lorenzo. "Me explota el corazón de alegría", ha asegurado.

El post, que acumula cientos de respuestas, va acompañado de una pregunta: "¿Has llevado ya a tus perros a la playa?"

La respuesta, para muchos, seguramente sea . Y es que, desde que terminó la temporada de baños, la playa de San Lorenzo vuelve a ser territorio perruno. Son decenas de gijoneses los que cada mañana aprovechan el buen tiempo para pasear por la arena con sus amigos peludos.

Como siempre, se suscita el debate sobre si el espacio que tienen los perros en San Lorenzo es suficiente o no. Opiniones hay de todos los tipos, y todo apunta a que el debate seguirá presente durante muchos años.

