Gijón relanza su plan para captar ayudas europeas para Cimavilla pese al "oscurantismo" de su exclusión

“Una semana después, me gustaría estar aquí para explicarles las razones por las que nuestra ciudad no ha sido beneficiaria de esos fondos europeos y explicar la puntuación obtenida por el plan integrado de Cimavilla, pero no puedo hacerlo porque el Ministerio de Hacienda se niega a darnos esos datos”. Lo dijo esta mañana Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, respecto a las gestiones que trata de impulsar el gobierno local para relanzar su campaña de captación de fondos para el barrio Alto y tras recibir una primera resolución negativa contra la que puede alegar, pero en un plazo de diez días hábiles que hoy llega a su ecuador. El director general, competente también de las gestiones de los proyectos de ciudad, reafirma la intención del equipo municipal de alegar contra ese “no”, pero entiende que, sin saber los motivos concretos de esa exclusión, no se puede hacer un argumentario razonado. “La ciudadanía merece saber con qué cartas jugamos”, lamentó el forista, que reprochó el “oscurantismo” de una convocatoria de ayudas que a su juicio maltrata a Asturias respecto a otras comunidades.

La resolución negativa contra la financiación europea para el plan integrado de Cimavilla, valorado en un total de 24,7 millones de los que el 60 por ciento podría costear Europa, es provisional, y según Fernández-Paíno esa es toda la información que maneja el gobierno: que la ayuda ha sido rechazada. “Una semana después no conocemos, no ya la puntuación de todos los proyectos, que quizá sería lo deseable en una senda financiera de la importancia de la que estamos hablando, sino nuestra propia puntuación. No nos aportan razones para no darla. Hemos reiterado la petición dos veces a lo largo de la semana, no obteniendo respuesta, y el plazo para formular las alegaciones pasa”, lamentó el responsable.

Jaime Fernández-Paino. / LNE

“Pero quiero anunciarles que el Ayuntamiento de Gijón va a utilizar todos los medios a nuestro alcance para recabar de las administraciones, tanto autonómica como central, cuanta información tengan acerca de la puntuación que le ha valido al plan integrado de Cimavilla quedar fuera del reparto de unos fondos que en otros territorios homologables Asturias han sido repartidos entre las grandes ciudades”, añadió.

El reparto por territorios

Ese criterio de reparto territorial es el que más intriga al gobierno. “Parece difícil comprender que la ciudad más poblada de Asturias haya quedado excluida de del reparto. Hay otros ejemplos de comunidades autónomas en la misma categoría de concesión de ayudas que nosotros, como Canarias y Galicia, en las que todas sus grandes ciudades han obtenido financiación. Y hay otros ejemplos en otras categorías. En Cataluña, todas las grandes ciudades han obtenido financiación. En Madrid, todas menos una, pero estamos hablando de más de 20 ciudades”, resumió esta mañana el director general, que señaló que es la tercera vez que Gijón queda excluida de una convocatoria europea de este tipo.

“Queremos saber también qué papel ha jugado el Principado de Asturias en este reparto. La orden ministerial establece una comisión de valoración con un representante de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, vamos a requerir la información de quién es el representante de la comunidad autónoma en esa comisión de evaluación y también si el Principado tiene, efectivamente, la puntuación que finalmente obtuvo Gijón”, señaló también el responsable forista, que duda de cómo se ha gestionado el reparto de financiación entre territorios.

Puso el ejemplo de Murcia, una comunidad autónoma provincial con un volumen de población similar al asturiano, que ha obtenido más de 70 millones concedidos. Asturias ha obtenido 18. “No parece que el reparto territorial que hizo el Ministerio sea favorable a Asturias, lo cual no es una sorpresa”, señaló.

Las alegaciones

Gijón alegará contra esa resolución provisional tenga o no los detalles de su puntuación obtenida, pero Fernández-Paíno considera que “las cartas con las que juega” la ciudad son por ahora poco alentadoras. “Siempre que ha habido opacidad, siempre que ha habido oscurantismo por parte de una administración pública, Gijón ha salido perjudicada. Parece que este es el caso una vez más y vamos a intentar impedirlo”, dijo.

Quiso defender también el forista la labor técnica realizada para diseñar el plan que se presentó a Europa. “Quiero poner en valor el trabajo de los técnicos municipales que han participado en la elaboración del plan, en este caso de mi dirección general, y que son unos técnicos que diariamente están garantizando que Gijón sea capaz de ejecutar este tipo de proyectos”, aseguró el responsable, que explicó que es el mismo equipo de técnicos que en el anterior mandato captó fondos para proyectos que para el actual gobierno son “discutibles”, pero que se están ejecutando con normalidad. Agradeció Fernández-Paíno, por lo demás, el “apoyo” recibido por la asociación vecinal y revalidó la intención del gobierno local de impulsar todos los proyectos recogidos en ese plan llegue o no llegue el dinero de Europa, aunque sea más despacio. La principal actuación es Tabacalera, en licitación.