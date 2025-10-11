Hovik Keuchkerian lleva su monólogo "Grito" a la Laboral
El teatro de la Laboral acogió ayer el monólogo "Grito" de Hovik Keuchkerian. Durante la cita, que tuvo una duración de 80 minutos, los asistentes disfrutaron del discurso ácido de Hovik Kechkerian, quien volvió a los escenarios con "Grito" tras más de quince años alejado del circuito de la comedia. Entre los temas que mencionó Hovik estuvieron la guerra, la intolerancia, los extremismos, la ausencia de humanidad o la manipulación. En la imagen, un instante del monólogo.
