En imágenes: ver para creer en Gijón; arrancan un banco de la calle, lo transportan y lo tiran al mar

Los hechos han sorprendido a los paseantes

El Puerto Deportivo

El Puerto Deportivo / Fernando Rodríguez

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Hay una frase en las alcantarillas de Gijón que recuerda que no hay que tirar cosas al suelo, porque el mar empieza ahí. No han debido de tenerla muy en cuenta los responsables de la última gamberrada que se ha producido en la zona de Fomento. Por increíble que resulte, los vecinos del barrio junto al Puerto Deportivo se llevaron hoy una sorpresa morrocotuda mientras paseaban por la zona. Alguien había arrancando un banco de la calle y lo había tirado directamente al mar.

La marea baja hizo que el elemento del mobiliario urbano quedara a flote. Para sorpresa de todo el mundo, ahí estaba. Es frecuente que en la zona del Puerto Deportivo caigan y se tiren al mar todo tipo de elementos. El fondo marino de esta parte de la ciudad está lleno de patinetes, vasos de cristal y hasta baldosas y carros de la compra. Si bien, es poco frecuente que un elemento de esas dimensiones termine ahí.

El banco, en el agua

El banco, en el agua / LNE

Sobre todo y más que nada porque, para arrancarlo, hace falta fuerza y organización. Es poco creíble que haya podido hacerlo una sola persona. También porque es complicado que sujetándolo pueda haber salvado la valla que protege el paseo. La limpieza de esta parte de la ciudad se hace, por otro lado, cada cierto tiempo. De ahí suelen salir todo tipo de objetos como los ya mencionados patinetes o vasos.

Un patinete, en el agua

Un patinete, en el agua / LNE

