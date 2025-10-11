El Jovellanos disfruta con "Tantas flores"
La compañía "Losdedae" ofreció ayer en el teatro Jovellanos la obra "Tantas flores", de Alejandro Palomas y Chevi Muraday. Esta cita formaba parte de la programación de la XXV Edición de Danza Xixón. En la imagen, un momento del espectáculo, ayer, en el teatro Jovellanos.
