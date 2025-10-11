Lloreda, en Tremañes, festeja el Rosario con fútbol, juegos infantiles y teatro

Lloreda, en Tremañes, vivió este sábado su primera jornada de las fiestas por Nuestra Señora del Rosario. Hubo un partido de fútbol de "solteros contra casados", juegos infantiles y chocolatada, entrega de placas y obra de teatro y música nocturna con "Pájaros en la Cabeza". La celebración culminará este domingo con misa, danza asturiana y una comida de confraternidad.

Un momento de los juegos infantiles. / LNE