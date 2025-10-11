Luto en Gijón: fallece la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
Luto en Gijón. La mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo, en la zona de la plaza del Marqués, ha fallecido. Así lo han confirmado fuentes sanitarias que explicaron que la mujer, de 84 años, perdió poco después de llegar al Hospital de Cabueñes. Sus iniciales son H. F. F. y tenía 84 años. Estas mismas fuentes explican que no llevaba documentación.
Los servicios sanitarios, a su llegada a la plaza del Marqués sobre las cuatro de la tarde, que fue cuando todo pasó, hicieron todo lo posible para reanimar a la mujer. Las maniobras se hicieron al pie de la rampa de acceso al agua del Puerto Deportivo que hay más cerca del Árbol de la Sidra. Según los testigos, desde esa rampa, con andador incluido, se había precipitado al agua. En el momento, la marea estaba baja y no cubría demasiado. Si bien, lo suficiente para que el funesto desenlace finalmente se produjera. Dos chicos intentaron salvarla y ayudaron a sacarla del agua.
En el operativo, además, participaron dos patrullas de la Policía Local y efectivos sanitarios. La víctima fue evacuada en ambulancia al Hospital de Cabueñes.
