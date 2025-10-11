Lo mejor del mar siempre está en Casa Ataulfo
Pescados y mariscos "como tienen que ser" se saborean en el restaurante
A.A.
Pescados y mariscos "como tienen que ser" salen día sí y día también de la cocina de Casa Ataulfo, directos a la mesa de los comensales. El establecimiento, conocido por ser emblema de la gastronomía gijonesa, es una sidrería de las de siempre, aquellas que nunca dejan de ser garantía.
Desde las almejas, los berberechos, las navajas, quisquillas, cigalas, bugres, percebes, etc. hasta el virrey, el besugo, la lubina, la merluza o el bacalao. Fresco, del Cantábrico, cocinado con mimo y esmero, el producto de Casa Ataulfo es de calidad insuperable. También los son sus especialidades: el arroz con bugre o con cigalas, la paella de marisco y la caldereta. Para no dejar de repetir.
Como maridaje, pedir sidra en Casa Ataulfo es casi una obligación. JR de etiqueta verde y Sed de PKDO DOP se escancian en la popular casa de comidas tal y como manda la tradición. Y es que esta es una de las señas más reconocibles del restaurante, respetar la verdadera tradición sidrera.
Otro de los alicientes de visitar Casa Ataulfo será disfrutar, los jueves, de las Noches de Bígaros, que los incluyen como tapa con cada consumición.
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido