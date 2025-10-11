Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lo mejor del mar siempre está en Casa Ataulfo

Pescados y mariscos "como tienen que ser" se saborean en el restaurante

Virrey en Casa Ataulfo.

Virrey en Casa Ataulfo.

A.A.

Pescados y mariscos "como tienen que ser" salen día sí y día también de la cocina de Casa Ataulfo, directos a la mesa de los comensales. El establecimiento, conocido por ser emblema de la gastronomía gijonesa, es una sidrería de las de siempre, aquellas que nunca dejan de ser garantía.

Los jueves, Noche de Bígaros.

Los jueves, Noche de Bígaros.

Desde las almejas, los berberechos, las navajas, quisquillas, cigalas, bugres, percebes, etc. hasta el virrey, el besugo, la lubina, la merluza o el bacalao. Fresco, del Cantábrico, cocinado con mimo y esmero, el producto de Casa Ataulfo es de calidad insuperable. También los son sus especialidades: el arroz con bugre o con cigalas, la paella de marisco y la caldereta. Para no dejar de repetir.

Como maridaje, pedir sidra en Casa Ataulfo es casi una obligación. JR de etiqueta verde y Sed de PKDO DOP se escancian en la popular casa de comidas tal y como manda la tradición. Y es que esta es una de las señas más reconocibles del restaurante, respetar la verdadera tradición sidrera.

Otro de los alicientes de visitar Casa Ataulfo será disfrutar, los jueves, de las Noches de Bígaros, que los incluyen como tapa con cada consumición.

