El nuevo Reglamento de Participación, listo para finales de año

Entre finales de este año y principios de 2026. Esa es la fecha que maneja la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, encabezada por el popular Abel Junquera, para que esté listo el texto definitivo del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana.

El personal técnico que trabaja en la revisión del documento estima un plazo de dos meses para completar la actualización del contenido, incorporar observaciones de la Secretaría General –incluida la elaboración de la memoria normativa– y realizar una supervisión antes de su elevación a Junta de Gobierno. "El objetivo no es aprobar el reglamento de cualquier manera, sino garantizar que el texto final sea técnicamente sólido, participativo y aplicable en la práctica; priorizamos las garantías y la calidad del proceso sobre la mera rapidez en los plazos", sostuvo el edil.

Hace unas fechas la Federación de asociaciones vecinales de la zona urbana (FAV) remitía un escrito a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, solicitando que la aprobación del reglamento avanzase "de forma decidida y sin más dilaciones". A inicios del pasado año comenzaron las gestiones para impulsar el nuevo modelo, con la constitución de una mesa de trabajo que dio paso a varias reuniones para lograr un documento de consenso.

Tras la Junta de Gobierno, el documento se remitirá a la Comisión de Reglamentos. "El proceso ha seguido todos los trámites preceptivos", señaló Abel Junquera. Entre ellos, la memoria económica, los informes de impacto normativo y las aportaciones de servicios municipales. El edil indicó también que el informe de la Secretaría General recomendó revisar el texto tomando como referencia la sistemática del modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El procedimiento es "plenamente coherente con el compromiso del gobierno local con la modernización de la participación ciudadana", culminó Abel Junquera.