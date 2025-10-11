La OSPA abre camino con Altstaedt y Coelho en el teatro Jovellanos

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) inició el jueves, en el teatro Jovellanos de Gijón, una nueva temporada de abono a través de una cita muy especial - titulada "Schubert sinfónico". Especial por varios motivos; el principal es la estabilidad que, por fin, parece imperar en la formación del Principado tras el nombramiento de Oriol Roch como gerente (acompañado el jueves, en el palco, por la consejera de cultura), sumado a los buenos resultados artísticos que el director titular, Nuno Coelho, ha sabido extraer de la orquesta. El segundo motivo era la puesta de largo del violonchelista francoalemán Nicolas Altstaedt como colaborador artístico de la formación durante las próximas dos campañas.

Altastaedt, a quien habíamos tenido la suerte de poder escuchar en el Auditorio ovetense en un par de ocasiones, es un músico muy particular, técnicamente impecable, con una musicalidad que redondea cada una de sus intervenciones. El "Concierto para violonchelo" de William Walton es una obra visceral y de gran intensidad dramática que se pliega por completo a las características del artista francoalemán. Con mucha seguridad, Altstaedt exhibió una sonoridad muy atractiva gracias al timbre de su chelo, algo opaco y oscurecido, con una resonancia espectacular en el registro más grave, aportando el carácter que requería la partitura en cada momento. Además, el solista facilitó –gracias a la flexibilidad de sus fraseos– la concertación desde el pódium de una orquesta bien equilibrada que no renunció a un sonido robusto y de la que consignamos algún desliz en los metales al final del "Moderato".

El violonchelista conjugó lirismo, energía y virtuosismo en una ejecución sobresaliente que destapó el aplauso del público, ofreciendo entonces una deliciosa propina de Johann Sebastian Bach que sorprendió por su praxis interpretativa, tal y como marcan los cánones del barroco: sosteniendo el violonchelo entre las piernas, sin tocar el suelo y modificando el agarre del arco, como si de una viola da gamba se tratara. No en vano, el flamante colaborador artístico de la OSPA actúa con regularidad junto a grupos especialistas en música barroca.

La segunda parte de la velada musical, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, cedía el protagonismo a la orquesta y su director titular, Nuno Coelho. El propio maestro tomaría la palabra para agradecer la asistencia y dar la bienvenida a una nueva temporada con la "Sinfonía número 9 en do mayor" de Franz Schubert, una obra donde está muy presente cierto componente simbólico de tránsito muy oportuno para el discurso de Coelho –aplicado al concierto, pero extensible a toda la temporada–: "deseamos que disfruten del camino".

La OSPA realizó un buen trabajo a lo largo de los cuatro movimientos, con unos metales bien timbrados que disiparon cualquier atisbo de duda surgido en la primera mitad y unas maderas sobresalientes –con algunos pasajes ciertamente delicados y expresivos–, sumados a una cuerda compacta encabezada por Joanna Wronko. Coelho, muy dominador y preciso en su gestualidad, desplegó todo un arsenal de dinámicas que revistió de mayor atractivo la ejecución de esta gran página sinfónica donde subyacen tintes beethovenianos. Equilibrados y bien ensamblados, los músicos sellaron un buen concierto para abrir la nueva temporada.