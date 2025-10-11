La plaza del Humedal acogerá la oficina central de Caja Rural de Asturias
Caja Rural de Asturias ha comenzado las obras para trasladar su oficina principal en Gijón de la calle Donato Argüelles a la calle Asturias, 20, esquina con la plaza del Humedal. La entidad responde así a la "creciente demanda de sus clientes" con un espacio "más amplio y funcional". La nueva oficina, que tendrá más de 500 metros, dispondrá de espacios multidisciplinares para el encuentro y "responderá al nuevo modelo de sede que implanta en sus nuevas aperturas y reformas". Esta mejora dará soporte al equipo local para "seguir brindando atención cercana de alta calidad".
