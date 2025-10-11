Los presupuestos de Gijón dan un paso definitivo: Intervención avala el plan para 2026

"El proyecto de presupuesto consolidado 2026 refleja una situación de equilibrio financiero y una estructura de ingresos y gastos coherente". Así concluye el informe de Intervención General del Ayuntamiento que da el último aval interno que necesitaba la concejalía de Hacienda para tramitar su proyecto de presupuestos del año que viene. El visto bueno permite llevar la propuesta de aprobación del plan a la próxima Junta de Gobierno, el martes.

El informe destaca, por un lado, que el proyecto de presupuestos se ha elaborado de acuerdo a la ley y abordando a las entidades necesarias, así como que se han diseñado de acuerdo a una "homogeneización contable" y garantizando un "equilibrio presupuestario", sin déficit inicial. "Los ingresos corrientes consolidados son suficientes para cubrir los gastos corrientes y las amortizaciones de deuda, de modo que las previsiones del ejercicio 2026 permiten mantener una posición de equilibrio presupuestario estructural", detalla.

El documento señala también que las partidas destinadas a personal son suficientes y que las previsiones de inversión consolidadas incorporan tanto los recursos propios como los que llegan por subvenciones o fondos europeos. Se añade que la financiación obtenida por endeudamiento –el anunciado préstamo de 25 millones– "se encuentra dentro de los límites establecidos" por ley y que "no compromete la sostenibilidad financiera de la entidad local".

Criterios de estabilidad

Otras de las conclusiones del estudio, formalizado esta misma semana, destaca también el ahorro neto consolidado del proyecto se cierra con un resultado positivo, "lo que evidencia la capacidad del Ayuntamiento y sus entes dependientes para atender las obligaciones financieras y financiar parte de las inversiones con recursos ordinarios". El informe garantiza también que el proyecto de las cuentas municipales "cumple con los principios de estabilidad presupuestaria".

Fuentes municipales señalaban ayer que "la concejalía de Hacienda es una de las claves del crecimiento que está experimentando Gijón". "Su trabajo, muchas veces silencioso, es parte fundamental a la hora de haber logrado un Ayuntamiento saneado, capaz de afrontar grandes inversiones y atender las cuestiones del día a día", añadían, en referencia al trabajo de la forista María Mitre.

El plan de presupuestos del año que viene deja sobre la mesa unas cuentas municipales de 309.990.900,00 euros. Están elaboradas también las de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular (17.413.400,00 euros), la Fundación Municipal de Servicios Sociales ( 31.590.000,00 euros) y el Patronato Deportivo Municipal (19.146.000,00 euros).

Conservación viaria

Además, en Junta de Gobierno extraordinaria se aprobó ayer la licitación del nuevo contrato de conservación viaria, con una duración de dos años que pueden ampliarse y una dotación económica de 9.405.426 euros. Tras ese aval, ayer mismo el contrato salió también a licitación pública, con un plazo de ofertas que se mantendrá habilitado hasta el próximo día 20 de este mes. Este servicio es el que actualmente brinda la empresa Alvargonzález y que se está encargando, entre otras mejoras, de la adecuación provisional de los terrenos de Naval Azul.