El PSOE de Gijón asegura que el nuevo centro comercial de Roces está generando "atascos gigantescos"

El grupo municipal socialista, a través de su edil Constantino Vaquero, asegura que los nuevos accesos al área comercial de Alcampo, el centro comercial Ronda Roces, está generando atascos. “Tras la apertura de las últimas tiendas en la zona comercial y con el aumento de la afluencia de público, los accesos que se han ejecutado se están revelando insuficientes, tendentes a provocar retenciones y no son todo lo seguros que deberían ser. También los aparcamientos son insuficientes para días de máxima afluencia”, afirma.

Asegura el concejal que "la pequeña rotonda construida dentro del recinto para dar acceso a las nuevas áreas interiores" está provocando embotellamientos, más en hora punta. "Irá a más según se acerquen los días de las compras navideñas", asegura Vaquero, que afirma que “los vecinos de Porceyo y usuarios de la zona están mostrando ya sus quejas y reclamando mejoras de movilidad en el entorno”. El socialista también explica que el gobierno local, al ser preguntado por esto, le ha señalado que la carretera es de titularidad autonómica y que los viales interiores dependen de una empresa privada. La solución aportada por el gobierno local, que es evitar horas de máxima afluencia y añadir presencia de Guardia Civil, resulta insuficiente para los socialistas.

“Les pareció bien destinar esos terrenos a usos terciarios y hoy estamos acarreando con las consecuencias negativas que generan ubicar centros comerciales en la periferia”, dice el socialista, que pide al gobierno reunirse con los responsables de la zona comercial, con el Principado de Asturias y con los vecinos de Porceyo para intentar buscar una solución para mejorar la movilidad en dichos accesos. "Ya hemos visto atascos de proporciones gigantescas", asegura.