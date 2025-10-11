Quejas en Gijón por un examen práctico de Emtusa con las cámaras inoperativas

Las pruebas de selección de Emtusa para reforzar su plantilla con 90 conductores está generando quejas tras la celebración de su fase práctica, al volante de un autobús, por haberse detectado que uno de los tres vehículos empleados para el examen no llegó a grabar el proceso, algo que venía recogido en las bases.

Este incidente ha hecho que el listado provisional de personas aptas, que en su fase de turno libre ha dado el paso a 115 de un total de 170 aspirantes, se esté interpretando con cierto escepticismo, ya que algunos examinados entienden que quienes han hecho su examen en el autobús que no grabó la prueba no tienen las mismas oportunidades ante una supuesta alegación de su suspenso frente a quienes hicieron la prueba en los otros dos vehículos.

Según explican fuentes sindicales, el incidente de las cámaras se detectó después de realizarse las pruebas y la empresa decidió dar por válido el proceso para no tener que repetir el examen a todos los aspirantes, un gesto que se entendía que podría resultar gravoso para quienes hicieron bien su prueba al primer intento y no tendrían que verse obligados a repetirla.

Una prueba documental

El motivo por el que se ha optado por dar como válido la prueba, también, recae en que las pruebas fueron lideradas por un examinador profesional de la Dirección General de Tráfico, que es quien decidió las notas de cada aspirante y que, ante posibles alegaciones, podría razonar su decisión con sus notas.

Quienes se quejan de esta decisión, sin embargo, explican que la grabación de las pruebas venía recogida en las bases y con el objetivo de dar al aspirante una garantía extra de que podrían contar con una prueba documental de su desempeño. En contacto con este periódico, un testigo asegura que esas grabaciones ayudarían a despejar dudas, porque esta persona considera que un aspirante que en la lista provisional ahora figura como “apto” cometió “varios fallos” durante su examen, al menos más que otros conductores que ahora figuran como suspensos.

Un examinador profesional

Otras fuentes del entorno de Emtusa señalan, como argumento contrario, que la grabación de estas cámaras es un añadido en realidad reciente, y que “lo normal” durante años fue hacer las pruebas con un examinador, dependiendo el resultado de las mismas del criterio profesional de este.

Este examen fue encargado por Emtusa a una empresa externa, y era esta, por lo tanto, la responsable de todo el proceso de selección, incluida la puesta en marcha de las citadas cámaras.