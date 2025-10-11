Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Revuelo en Gijón: tratan de reanimar a una mujer tras precipitarse al mar en el puerto deportivo

El suceso ha tenido lugar junto al árbol de la sidra

Efectivos sanitarios intentando reanimar a la mujer

Efectivos sanitarios intentando reanimar a la mujer / Juan Plaza

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Revuelo a medio día en Gijón por una emergencia. Los servicios sanitarios reanimaron a una mujer al pie del árbol de la sidra que, según las fuentes consultadas, se habría precipitado al agua en la zona del puerto deportivo.

Según estas mismas fuentes, la mujer fue vista precipitándose al agua en la zona del plaza del Marqués. Fue ahí donde la rescataron dos chicos. En el operativo participaron dos patrullas de la policía local, además de efectivos sanitarios.

La víctima fue evacuada en ambulancia al Hospital Universitario de Cabueñes y ya se ha recuperado la normalidad en la zona. El suceso tuvo lugar en una zona muy concurrida de la ciudad, coincidiendo además con un día de sol y buenas temperaturas.

Por ahora, se desconoce cómo la mujer pudo caer al agua.

