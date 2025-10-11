Revuelo en Gijón: tratan de reanimar a una mujer tras precipitarse al mar en el puerto deportivo
El suceso ha tenido lugar junto al árbol de la sidra
Revuelo a medio día en Gijón por una emergencia. Los servicios sanitarios reanimaron a una mujer al pie del árbol de la sidra que, según las fuentes consultadas, se habría precipitado al agua en la zona del puerto deportivo.
Según estas mismas fuentes, la mujer fue vista precipitándose al agua en la zona del plaza del Marqués. Fue ahí donde la rescataron dos chicos. En el operativo participaron dos patrullas de la policía local, además de efectivos sanitarios.
La víctima fue evacuada en ambulancia al Hospital Universitario de Cabueñes y ya se ha recuperado la normalidad en la zona. El suceso tuvo lugar en una zona muy concurrida de la ciudad, coincidiendo además con un día de sol y buenas temperaturas.
Por ahora, se desconoce cómo la mujer pudo caer al agua.
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido
- Novedades en el caso del carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que se 'ocultaron datos' y hay dos personas bajo investigación
- La Feria de Stocks regresa a Gijón con más expositores que nunca: 'Es un gran escaparate para los comercios locales