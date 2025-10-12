La astronomía asturiana está de luto: fallece José Ramón Vidal Blanco, "El maestro de las estrellas"

La astronomía asturiana está de luto con el fallecimiento de José Ramón Vidal Blanco a los 78 años. Durante más de 15 años, hasta el 2013, fue el director del Observatorio Astronómico de Deva, además de vicepresidente de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega. "Ya no fue solo una figura vital, sino que fue él el que estrenó el observatorio", recuerda Santiago Izquierdo, actual presidente de la asociación.

"Dedicó su vida a estar ahí en el observatorio, tanto en la atención al público que venía como a la hora de mandar las mediciones", añade Izquierdo. Vidal Blanco trabajó como maestro coordinador en la factoría de Uninsa de Veriña, más tarde Ensidesa y posteriormente en Arcelor. Fue en una noche de 1979, regresando de madrugada de su turno, cuando un meteorito "colosal", como describió a este periódico, le llevó por la senda de la astronomía.

"Era una persona superesforzada. A nivel económico nunca se llevó nada, como mucho a finales de año recibía una compensación por la gasolina, pero colaboraba en todo lo que podía", detalla el presidente de Omega. Vidal Blanco también fue un referente a nivel docente, donde impartió cursos en la Universidad Popular. "Intentaba compaginar su trabajo en Arcelor, a turnos, con las visitas de público y sacar tiempo para sus mediciones", señala Izquierdo.

No solo llegó a ser una de las personas más relevantes en el campo de la astronomía asturiana, sino también una referencia a nivel mundial. "Por las noches, cuando podía, se dedicaba a observar cometas y satélites y enviaba las mediciones al Centro de Cuerpos Menores de Harvard, si veías las listas, estaba siempre entre los diez primeros de todo el mundo con más cuerpos observados", elogia su compañero Santiago Izquierdo.

De carácter afable y sencillo, de una de las cosas que más orgulloso estaba era de la "viñetina" que LA NUEVA ESPAÑA le dedicó en 2009 como "La figura de la semana" en la que se le reconoció como "El maestro de las estrellas". "Se la enseñaba a todo el mundo", rememora con una sonrisa Izquierdo. Tras su jubilación, Vidal Blanco tuvo "un resurgimiento" en su pasión, tras estar varios años con un perfil más bajo por asuntos laborales y personales.

Su acto de despedida será este lunes 13 a las 20.00 horas en el salón de actos del Tanatorio de Cabueñes. Sus restos mortales serán incinerados en el mismo tanatorio.