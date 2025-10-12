El Coro Lumen deleita en San José para abrir las Galas Corales
Los asistentes disfrutan en la iglesia parroquial del primer recital del ciclo impulsado por la Agrupación San Antonio, que seguirá el día 18
La iglesia parroquial de San José acogió ayer la primera cita de las Galas Corales de la Agrupación San Antonio. Los asistentes disfrutaron del concierto del Coro Lumen en lo que suponía la jornada juvenil del certamen, que continuará el 18 de octubre, en el Antiguo Instituto, con la participación del Coro La Flor de Pola de Lena y del Coro La Bodega de Candás.
Carmen Antuña, presidenta de la Agrupación Coral San Antonio, se encargó de dar la bienvenida al público asistente a una iniciativa que cuenta con el apoyo de varias entidades, entre ellas LA NUEVA ESPAÑA. La última fecha del ciclo será el 25 de octubre, en el Antiguo Instituto, que acogerá los recitales de la Coral Polifónica de Ribadeo y la propia Coral San Antonio, que busca acercar la tradición de la música coral a la ciudadanía.
