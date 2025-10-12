Crónicas gijonesas: Tres hojas volanderas del siglo XIX

Son dos Bandos Municipales que se conservan. Bandos del siglo antepasado con los que el alcalde de Gijón hacía llegar a gijoneses y gijonesas sus resoluciones. Se difundían colocándolos en varios espacios de la ciudad, publicándolos en la prensa entonces existente y también repartiéndolos en mano a través del funcionario correspondiente. En este caso los Bandos Municipales son de los años 1874 y 1875, pero la tercera hoja no es un Bando, está firmada en el año 1898 por "Varios Gijoneses Amantes de su Pueblo" que denunciaban el caciquismo.

Son tres hojas, escritas a una sola cara, en los dos primeros casos encabezados por "Alcaldía Popular de Gijón" la de 1874, y por "Alcaldía Constitucional de Gijón" la de 1975. La tercera, 1898, está encabezada por "Gijoneses". Los tres documentos se conservan en la Biblioteca Asturiana del Padre Patac y los tres están digitalizados en la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias.

El alcalde de Gijón difundía en el Bando fechado el 30 de agosto de 1874 una resolución del Ministerio de la Gobernación del gobierno que presidía Práxedes Mateo Sagasta. El caso es que muchos jóvenes se resistían a entrar en el ejército, ofrecían "resistencia pasiva que oponen al cumplimiento de la ley algunos de los que están obligados al servicio de armas". Entonces Sagasta aclaraba al alcalde que los gijoneses "que hubiesen sido declarados soldados" pero que no entrasen en filas serían declarados desertores y "destinados así que sean aprehendidos a servir en la isla de Cuba por el tiempo de ocho años", les daba ocho días para presentarse. El alcalde de Gijón conminaba a alistarse "a los individuos que por cualquier causa hayan dejado de incluirse en el alistamiento".

El segundo Bando Municipal, fechado el año siguiente, el 28 de junio de 1875, trataba de otra cosa: "Habiendo tenido conocimiento esta Alcaldía del abuso que frecuentemente cometen algunos mozalbetes, reuniéndose en pandillas, estropeando el arbolado de los caminos y paseos, y asaltando huertas y heredades de las parroquias circunvecinas, fuera un acto muy digno, de alabanza, que los Alcaldes Pedáneos, protegidos por las personas más caracterizadas, procuren coger infraganti a los que tan descaradamente violan el sagrado recinto de la propiedad, que merecer debe mayor respeto y consideración cuanto es el pueblo más culto y civilizado". Mandaba al alcalde fijar el Bando "en los sitios más públicos de cada barrio de este concejo".

Tercera hoja. Encabezada por "Gijoneses", fechada el 28 de marzo de 1898 y firmada por "Varios Gijoneses Amantes de su Pueblo". Es una hoja propagandística a favor de la candidatura de Faustino Rodríguez San Pedro como diputado a Cortes, "es ante todo y sobre todo un buen gijonés", decía, y se extendía en elogios a su candidato. Más abajo leemos que frente a esa candidatura presentaba la suya Salustio González Regueral, "un advenedizo que ni es gijonés, ni tiene representación propia, ni de él podemos esperar cosa buena; el señor Regueral es el instrumento del gran cacique asturiano y él no hace ni puede hacer otra cosa que lo que le manden pues para eso lo llevaron a la Cámara popular". Seguía la hoja: "Ya se sabe que Regueral no reunirá dos docenas de votos legales pero fía en los favores que desde la alcaldía de Gijón pueden hacerle personas poco escrupulosas, y en el apoyo del gran cacique. El cacique es Pidal y Regueral su candidato. Guerra, pues, a su candidatura, obrar de otra manera es suicidarse".

Finalizaba: "Ya lo dijo Regueral en esa inoportuna declaración cuando dijo que "para nada tenía que tener a su lado al pueblo de Gijón si contaba con los alcaldes de Gijón y Llanera y al gran don Alejandro". Electores de Gijón y su concejo: daos vosotros un diputado propio. No permitáis que os lo imponga Pidal porque eso implicaría que solo sois dignos de ser esclavos. ¡Abajo el caciquismo! ¡Viva Gijón!".

Faustino Rodríguez San Pedro fue diez años más tarde, en 1908, el primer Hijo Predilecto de Gijón y en su ciudad natal tiene una calle con su nombre desde mayo de 1892. Ya llevaba ese nombre cuando se editó la hoja volandera, por cierto con pie de imprenta: Tip. de A. Blanco. Moros 5. Así sigue llamándose la calle de Rodríguez San Pedro salvo unos meses durante la guerra civil en los que llevó el nombre de calle de Joaquín Ascaso, anarquista, correligionario de Buenaventura Durruti quien dio nombre también durante pocos meses a la paralela calle del Marqués de San Esteban.

Por otra parte su rival Salustio González Regueral efectivamente no era gijonés, era leonés, y entre otras cosas fue fundamental en la existencia del puerto de El Musel. También está en el callejero (en el barrio del Carmen, aunque eliminando su primer apellido) y ya lo estaba desde 1897, un año antes de esa hoja volandera.

Otro personaje citado el tildado de cacique Alejandro Pidal y Mon― estuvo presente en el callejero gijonés. En el año 1939 se llamó avenida de la Victoria a parte del Muro de San Lorenzo, y para ello se quitó el nombre anterior que tenía: precisamente Pidal. Desde el año 1892 hasta ese 1939 se llamó avenida de Pidal a un tramo del paseo del Muro.

Retrato de Gijón

El equipo de fútbol Chateau Lancy. / FOTO CEDIDA POR FRICHU YUSTAS

El equipo de fútbol Chateau Lancy

Es el equipo de fútbol Chateau Lancy en la temporada 1897-98. Fundamental en la historia del fútbol en la ciudad de Gijón fue ese equipo porque en él jugaba el gijonés Luis Adaro Pórcel, estudiante entonces en ese colegio de Suiza. En el año 1902 Adaro Pórcel fundó en su ciudad natal el Gijón Sport Club, el primer equipo de fútbol que hubo en Gijón. Vemos en la imagen de la derecha a Luis Adaro Pórcel (Gijón, 1883- 1948) con 14 o 15 años en la formación del Chateau Lancy, de pie el primero por la derecha con la mano izquierda detrás. Fotogracía cedida por Frichu Yustas.