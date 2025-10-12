"Cuarteto Casals" abre la temporada de la Filarmónica

Con un teatro Jovellanos a rebosar, la Sociedad Filarmónica de Gijón inició ayer su nueva temporada de actuaciones con el anunciado concierto del "Cuarteto Casals", galardonada con el Premio Nacional de la Música. Se trata del arranque de la 118.ª temporada de la entidad, que acaba de firmar un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Gijón para afianzar su estabilidad económica. En la imagen, un momento del concierto.