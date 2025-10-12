Los Encuentros de Cabueñes, en su recta final
La 43.ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes acogió ayer otra larga jornada de ponencias y talleres, contando con expertos como el cineasta y periodista Stéphane M. Grueso, en la imagen.
