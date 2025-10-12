Fallece a los 74 años Alejandro Sierra, histórico comerciante de Gijón: "Era una persona excepcional y un trabajador incansable"

Luto en Gijón. El histórico comerciante Alejandro Sierra Martínez ha fallecido este domingo a los 74 años de edad. Sierra estuvo durante gran parte de su vida liderando la camisería Sierra, una tienda destacada de la ciudad que fue fundada por su padre, Manuel Sierra, en 1940. "Era una persona excepcional y un trabajador incansable", destacan desde su entorno.

Quienes mejor conocían a Alejandro Sierra le definen como "el alma" de la camisería Sierra, un negocio de moda apreciado por los gijoneses, ubicado en la plaza del Parchís, y conocido por su selección de las prendas y por sus escaparates cuidados. Desde hace unas semanas, la boutique dio comienzo a una liquidación total.

Alejandro Sierra, además, fue el encargado de impulsar marcas propias y diseños para pijamas, boxers, camisas, corbatas y americanas, entre otras prendas, bajo los nombres de Sierra 1940, Sierra Outdoors y Barney & Luca.

Este histórico comerciante de la ciudad deja esposa, Berta Panero; familiares y amigos. "Era un buen amigo, una gran persona y, como profesional, tenía un sentido de la estética formidable", subraya Panero, quien agrega que "Alejandro tenía una distinción increíble a la hora de vestir, pero la verdadera distinción estaba en su alma".

Tras conocer el fallecimiento de Alejandro Sierra, la presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, señaló que este gijonés, socio de la entidad desde hace décadas, "demostró que el comercio es, sobre todo, una forma de cuidar a la gente: escuchando, aconsejando con criterio y tratando cada detalle con respeto". "Su manera de trabajar dignifica nuestro oficio y nos inspira a seguir construyendo ciudad desde cada tienda", completó Menéndez. Asimismo, desde la Unión de Comerciantes incidieron en que "Alejandro representó, con su trabajo al frente de camisería Sierra, los valores más nobles del comercio de proximidad: la atención personal, el gusto por el detalle, la honestidad en el trato y el respeto por cada cliente".

El funeral de Alejandro Sierra tendrá lugar el martes 14 de octubre, a las 16.00 horas, en la iglesia de San José. Su capilla ardiente se encuentra en el tanatorio de Cabueñes.