Como acostumbra cada 12 de octubre, la Guardia Civil de Gijón celebró el día de su patrona, la Virgen del Pilar, y la fiesta de España en un acto que comenzó a primera hora de la mañana en la iglesia de la Sagrada Familia de Contrueces y que culminó en el recinto ferial Luis Adaro. La conmemoración también sirvió como momento para honrar el trabajo y de guardias civiles y personas que colaboraron con el cuerpo durante estos años. Hasta 19 distinciones se entregaron además de honrar la figura de los agentes de la Guardia Civil caídos en servicio.

"Tras tantos años, la Guardia Civil ha sabido mantener la esencia y adaptarse a los nuevos tiempos, siendo moderna y versátil", comenzó mencionando el teniente coronel Rubén Flores. Previamente, junto al Pabellón 1, se procedió al izado de la bandera rojigualda mientras la Banda Sinfónica de Gijón tocaba los acordes del himno de España. En primera fila, estuvieron presentes autoridades políticas como la secretaria general en Delegación del Gobierno en Asturias, Andrea Pavón; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente o la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón o el juez decano de los Juzgados de Gijón, Julio Martínez Zahonero.

La Guardia Civil de Gijón celebra su patrona recordando a la primera generación de matronas: "Facilitaron la presencia de mujeres en el cuerpo" / Marcos León

19 condecoraciones

"El título de Benemérita hay que demostrarlo y supone una responsabilidad máxime para los que tenemos el orgullo de servir en una tierra noble como Asturias", añadía Flores, que fue el encargado de encabezar la entrega de condecoraciones. Marco Antonio Antuña recibió la cruz del mérito con distintivo blanco, el sargento primero Manuel Antonio Martín recibió un ascenso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como el capitán Agustín Villar ingresó en dicha orden.

También se otorgó la cruz de oro a la constancia en el servicio a los agentes María Blanca Jiménez, Erik Lemos y Armando Cortés. Asimismo se entregó la cruz al mérito con distintivo blanco a Marianela Caribe, Rubén Suárez, Juan Pablo Álvarez y Luis Miguel Santos.

Como adelantó el teniente coronel Flores, el acto de este año sirvió como homenaje a la primera generación de matronas que trabajaron en Gijón, "un embrión que facilitó la presencia de mujeres en el cuerpo". María Inés Torres, que todavía sigue trabajando como funcionaria junto a la Guardia Civil, María José Seijas, Inmaculada Quirós y Teresita Fernández recibieron honores por su labor.

Entre el personal externo a la Guardia Civil, el inspector jefe de la Policía Carlos González fue condecorado con la cruz con distintivo blanco, Mario Cueto Felgueroso, fue honrado con una placa por su apoyo desinteresado y la Hermandad de amigos de La Benemérita distinguió a Laia García, con un cuadro de honor y un premio en metálico, al ser el mejor expediente de la ESO entre los hijos de Guardias Civiles. También se condecoró la trayectoria de Acacio Pesquera, guardia civil durante más de 30 años, que recogió el honor junto a su hijo el subteniente Manuel Pesquera.

"En Asturias, la presencia de la Guardia Civil tiene un significado muy especial"

Tras la entrega de condecoraciones, la secretaria general en Delegación del Gobierno en Asturias, Andrea Pavón, tomó la palabra para agradecer a la Guardia Civil su presencia durante 181 años "garantizando la seguridad, la convivencia y los derechos y libertades de toda la ciudadanía". "El honor, la disciplina, la entrega y la lealtad a los principios constitucionales. Esa fidelidad a sus valores fundacionales explica por qué, casi dos siglos después, sigue siendo una de las instituciones más respetadas y queridas de España. Y, sin ninguna duda, de Asturias", expresó Pavón.

"En Asturias, la presencia de la Guardia Civil tiene un significado muy especial. Vivimos en una tierra extensa, con montañas, valles, carreteras complejas y muchos pequeños pueblos. En este contexto, la Guardia Civil no es solo un cuerpo de seguridad", añadía la secretaria general de Asturias, que recordó la inmensa labor de los agentes en los grandes problemas que ha sufrido la región en el último año. El apagón, el argayo del Huerna o los diversos incendios que asolaron este verano.

"Esta implicación explica también que Asturias sea la segunda comunidad autónoma, más segura de España, con una de las tasas de criminalidad más bajas del país y esto de nuevo escrito de lazar es el resultado de un trabajo constante de una profesionalidad incuestionable y de una coordinación ejemplar, ejemplar entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad presentes en Asturias", añadía Pavón que cerró su intervención solicitando una cosa al cuerpo. "Seguir siendo lo que sois, una institución moderna, valorada y querida, un cuerpo de referencia en el servicio a la ciudadanía". La ceremonia se cerró con un recuerdo a los agentes caídos en servicios, colocando una corona de laurel en el escenario.