La increíble ópera improvisada que arrasa en el centro de Gijón: "Hay colas para darles monedas"

La actuación de los dos cantantes congregó a numerosos paseantes

P. G. D.

El centro de Gijón acostumbra a contar con una larga ristra de cantantes o artistas que demuestran su arte a pie de calle. Especialmente cuando llega el fin de semana o hay un puente festivo, por la cantidad de turistas que acuden a la ciudad. En esta ocasión, en pleno Día del Pilar, una jornada en la que la ciudad lució repleta de paseantes, dos cantantes de ópera despertaron el interés de numerosos gijoneses y visitantes.

La actuación tuvo lugar cuando comenzaba a anochecer en la ciudad. Eran muchos los gijoneses que habían llegado desde El Molinón, tras el partido del Sporting, a exprimir la tarde del domingo por las calles del centro.

Fue en la calle Corrida, una de las más transitadas a esas horas, donde los dos cantantes ofrecieron un recital de ópera que reunió a decenas de paseantes. "Hay muchísima gente", afirmaban los presentes, a los que les llamó la atención que se habían "generado colas para darles monedas" por la calidad de sus voces.

