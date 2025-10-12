El PSOE afea la movilidad en el entorno de Ronda Roces
S. f. l.
El PSOE de Gijón, a través de su edil Constantino Vaquero, ha asegurado que los nuevos accesos al área comercial de Alcampo, el centro Ronda Roces, está generando atascos. "Tras la apertura de las últimas tiendas en la zona comercial y con el aumento de la afluencia de público, los accesos que se han ejecutado se están revelando insuficientes, tendentes a provocar retenciones y no son todo lo seguros que deberían ser", afirmó el concejal.
Indicó Constantino Vaquero que la pequeña rotonda construida dentro del recinto para dar acceso a las nuevas áreas interiores está provocando embotellamientos. "Irá a más según se acerquen los días de las compras navideñas", señaló Vaquero, que agregó que "los vecinos de Porceyo y usuarios de la zona están mostrando ya sus quejas y reclamando mejoras de movilidad en el entorno".
