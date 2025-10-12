El PSOE de Gijón habla de "caos" en la gestión de obras públicas

El concejal socialista Ramón Tuero habla de "caos" en la gestión del concejal delegado de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria. "Se le atragantan las obras desde el inicio de mandato”, asegura. “El peso pesado político de la alcaldesa, el señor Villoria, no logra dar con la tecla de las reformas en Gijón”, añade. También dice: “Se queja el señor Villoria, de que la mayoría de estos proyectos son heredados del gobierno anterior y que estaban mal realizados, lo que no explica es que el 90% de los mismos ha dependido de su supervisión, ejecución y finalización”.

Los socialistas consideran que es "imposible trabajar siempre con la misma empresa y con los mismos trabajadores que se trasladan de una obra a otra, acumulando retrasos". "El lema del gobierno, de hacer más con menos no es posible", añaden. Tuero tilda de "trilero" a Villoria por "echar la culpa a terceros de sus errores". "Culpó del hundimiento de Pablo Iglesias a los autobuses eléctricos que no circulaban por ella y a Tráfico y Movilidad por las obras del Camino de Santiago que no coordinaron", afirma. “Instamos al señor Villoria a asumir sus errores para poder cambiar su forma de trabajar para que no se acumulen quejas ciudadanas debido a las obras y para tener la ciudad que merecemos”, explica.

También puso de ejemplos la avenida de Pablo Iglesias, "que a día de hoy no deja de acumular quejas vecinales" y el aparcamiento de apeadero del tren de La Calzada, "cuyo firme vuelve a estar levantado, por tercera vez", y también las obras del Camino de Santiago en el Oeste, que es “más de medio millón de euros a la basura porque son pocos los/as peregrinos/as que se usan esta ruta alternativa y que constituye un peligro para vehículos, autobuses y tractores de la zona debido a la reducción de sus carriles de circulación”.