El Puerto y el Clúster TIC se alían en un plan de digitalización
S. F. L.
La Autoridad Portuaria y el Clúster TIC de Asturias han acordado "colaborar en el desarrollo de diversas actividades orientadas a potenciar la transformación digital de la comunidad portuaria, alineadas con los objetivos de sostenibilidad, eficiencia y competitividad" en el entorno portuario.
Señalan los responsables que "entre las acciones previstas se encuentra la realización de un diagnóstico del grado de digitalización de las empresas que conforman la comunidad portuaria gijonesa" y "la organización de una serie de visitas a las instalaciones del puerto". "Las instalaciones portuarias se plantean como un magnífico entorno de experimentación (sandbox) en el que las compañías TIC puedan probar y testar sus desarrollos en condiciones reales de operación", añaden.
