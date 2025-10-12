San Lorenzo estira la temporada de baños: "Aún parece verano"

"Con días así, esto parece un verano tardío". Con estas palabras se expresó ayer al salir del agua de la playa de San Lorenzo Carla Soto, una vecina del Centro que no dudó en acercarse al principal arenal de la ciudad para disfrutar de una jornada que invitaba al chapuzón. Soto fue solo una de las muchas personas que decidieron acceder por algunas de las escaleras del Muro de San Lorenzo a la playa, aprovechando que el termómetro de la Escalerona llegó a superar, por momentos, los 20 grados. Una temperatura atípica para un otoño ya madurito, que cuadraba a las mil maravillas con los 18 grados del agua.

Lo del buen tiempo de ayer no será, en cualquier caso, flor de un día. Según las previsiones meteorológicas, tras este agradable sábado llegará una larga ristra de días en los que las máximas seguirán alrededor de los 20 grados y en los que el sol estará más presente de lo que suele ser habitual en estas alturas del año. Mientras, ayer, cuando la mayoría de paseantes se dedicaba a jugar con sus hijos o con sus perros, tampoco fueron pocos los valientes que, como Soto, se lanzaron a las aguas del Cantábrico.

Raquel Pérez y Pablo Díez, en San Lorenzo. / MARCOS LEÓN

"Suelo bañarme incluso durante todo el invierno, pero no recuerdo que ningún año estuviera la temperatura del agua tan alta por estas fechas. Septiembre y octubre están siendo como una prolongación del verano", señaló Soto, mientras llamaba a su perra, "Flora", y remarcaba que "llover está claro que tendrá que llover, pero cuando sale el sol hay que disfrutarlo". Esta bañista, habitual de San Lorenzo, reconoció que le había llamado la atención encontrar a tantos compañeros de baños. "Hay mucha más gente bañándose o tomando el sol en las toallas, que eso apenas suele verse cuando llegamos a octubre", observó Soto.

Con esa misma sensación, la pareja formada por Belén Álvarez y José Horacio Serrano comentaron que "da alegría ver esto". De ellos, tan solo Álvarez se atrevió a darse el baño. "Está el agua muy buena y el tiempo está estupendo, así que hay que intentar alargar el verano de esta forma", desarrolló Álvarez. En cuanto a la cantidad de perros que corrían por el arenal acompañados por sus dueños, esta gijonesa afirmó que "no molestan para nada, está guay convivir". Quien también sintió el "gustazo" de bañarse a estas alturas del año con unas temperaturas más propias del periodo estival fue Belén Sierra. "Es una pasada lo bien que se está. En los últimos años están viniendo más días buenos cuando termina el verano", apuntó.

Diego Fernández y Juan Serrano, en San Lorenzo. / MARCOS LEÓN

No solo los gijoneses exprimieron este sábado tan soleado en San Lorenzo. Los leoneses Diego Fernández y Juan Serrano salieron encantados tras completar su chapuzón. "Hemos venido a pasar el fin de semana. Siempre que venimos a Gijón traemos el bañador porque aquí todo es posible. Esta vez es cierto que daban bueno, pero otras veces no y después sí que sale el sol", explicaron. "Hay que aprovechar, que luego el invierno se hace muy largo. Toda la actividad de los bañistas y los numerosos surfistas que se dieron cita en San Lorenzo la controlaban varios integrantes del personal de Salvamento, que estará activo hasta el 16 de octubre en la principal playa de la ciudad, así como en las del Arbeyal y en Poniente. n